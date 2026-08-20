Małopolska po przejściu gwałtownych burz. Wiatr zerwał dach, blisko 200 interwencji strażaków

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-08-20 22:36

Czwartkowy wieczór w Małopolsce minął pod znakiem gwałtownych zjawisk pogodowych. Porywisty wiatr uszkodził kilkanaście dachów, a straż pożarna interweniowała blisko 200 razy. Epicentrum zniszczeń znajdowało się w powiecie myślenickim. Według prognoz IMGW, trudna aura utrzyma się do piątkowego poranka.

Liczne wyładowania atmosferyczne na tle ciemnego, burzowego nieba nad budynkiem i drzewami. O burzach w Małopolsce czytaj w SE.
Autor: Fotokon/ Shutterstock

Z informacji przekazanych przez kpt. Huberta Ciepłego, rzecznika prasowego Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, wynika, że największe zniszczenia dotknęły gminę Dobczyce. Porywisty wiatr naderwał tam dachy na dziewięciu posesjach, a w jednym przypadku całkowicie je zerwał.

Służby w całym województwie miały pełne ręce roboty, wyjeżdżając do zdarzeń aż 182 razy. Najwięcej, bo ponad sto wezwań, spłynęło z powiatu myślenickiego. W stolicy regionu, Krakowie, strażacy interweniowali 19 razy, w powiecie wadowickim odnotowano 15 akcji, a w bocheńskim – 12. Mniej liczne zgłoszenia napływały także z okolic Wieliczki, Olkusza oraz Zakopanego.

Działania strażaków polegają przede wszystkim na usuwaniu połamanych gałęzi i drzew, które zagrażały mieszkańcom oraz utrudniały przejazd

- podkreślił kpt. Hubert Ciepły.

Ostrzeżenia IMGW i alert RCB

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed silnymi burzami, obejmujące aż osiem województw. Dodatkowo, na tych terenach obowiązują alerty hydrologiczne pierwszego stopnia, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało stosowne ostrzeżenia do mieszkańców.

Alerty najniższego stopnia, obowiązujące do piątku do godziny czwartej rano, wydano dla części województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Synoptycy przewidują tam opady rzędu 20-35 mm oraz wiatr w porywach od 70 do 85 km/h.

Czytaj też: Groźny pożar w rejonie Morskiego Oka! Desant strażaków w Tatrach

Ostrzeżenia drugiego stopnia, ważne do godziny 8:00 w piątek, objęły województwa świętokrzyskie i śląskie, a także fragmenty opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. W tych rejonach burzom mogą towarzyszyć znacznie silniejsze opady, sięgające 35-55 mm, oraz huraganowe porywy wiatru od 85 do nawet 115 km/h.

Potężna burza w Warszawie. Połamane drzewa, zniszczone auta, zalane ulice
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BURZE