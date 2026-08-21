Masz czas do 25 sieprnia, aby jeszcze w tym roku zadbać o trawnik. Sowita porcja tego domowego nawozu sprawi, że jesienią trawnik będzie gęsty i zielony niczym koc

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-21 5:19

Lato to wymagający czas dla trawnika. Zmienna pogoda, przejściowe okresy upałów i suszy mieszające się ulewnymi burzami sprawiają, że trawa szybko marnieje, a na trawniku pojawiają się suche placki. Sierpień to idealny miesiąc, aby jeszcze przed jesienią wzmocnić i odżywić trawnik. Nawożenie o tej porze sprawi, że trawa na jesień będzie gęsta i zielona. Rozsyp to po trawniku przed 25 sierpnia, a jesienią będziesz mieć zielony i gęsty dywan trawy.

Zniszczony, żółty trawnik z widocznymi suchymi plackami. O sposobach na regenerację trawy przeczytasz na SE.
Autor: Marek M/ Shutterstock
  • Sierpień to kluczowy moment dla regeneracji trawnika po letnich upałach, umożliwiający odzyskanie gęstości i przygotowanie go na zimę.
  • Zrezygnuj z nawozów azotowych i postaw na fosfor, aby wzmocnić korzenie i odporność trawy, co jest kluczowe dla jesiennej kondycji.
  • Odkryj domowy sposób na zielony dywan wokół domu: rozsyp ten naturalny nawóz, a Twój trawnik odzyska blask, chroniąc się przed chorobami.

Dlaczego sierpień to kluczowy miesiąc w pielęgnacji trawnika

Wiele osób marzy o gęstym i zielonym dywanie z trawy. Niestety, rzeczywistość okazuje się brutalna. Aby trawnik faktycznie wyglądał niczym piłkarska murawa potrzebny jest ogrom pracy. Regularne koszenie, nawożenie, a także aeracja i wertykulacja to jedynie część z zabiegów pielęgnacyjnych trawnika. Szczególnie ważna jest odpowiednia pielęgnacja trawy pod koniec lata. Upalne miesiące potrafią bowiem zniszczyć nawet najpiękniejszy i najlepiej zadbany trawnik. Wysokie temperatury, okresy suszy przeplatana ulewnymi, gwałtownymi deszczami sprawiają, że trawa żółknie, a w wielu miejscach pojawiają się suche placki. 

Sierpień sprzyja lepszej regeneracji roślin. Nagrzana ziemia sprzyja lepszym procesom regeneracji i sprawia, że trawa w kilka tygodni odzyskuje sprężystość oraz gęstość. Dodatkowo sierpniowe nawożenia trawnika sprawia, że źdźbła lepiej przygotują się do zimy. 

W sierpniu rozsyp to obficie po trawniku. Jesienią wokół domu będziesz mieć dywan trawy

Jeżeli Twój trawnik zaczął latem marnieć to znak, że należy go obficie odżywić. Zabieg ten sprawi, że jeszcze w tym sezonie trawa się zazieleni, a suche placki pokryją się nowymi przyrostami. Dodatkowo, sierpniowe nawożenia wzmacnia korzenie i poprawia kondycję, co ma przełożenie na odporność trawy i lepsze znoszenie trudnych warunków atmosferycznych. 

Kluczem do zielonego trawnika na jesień jet zrozumienie faz wzrostu roślin i odpowiednie wybieranie nawozów. O tej porze roku rezygnuje się bowiem z intensywnego nawożenia azotem. Składnik ten stanowi podstawę wiosennych nawozów i stymuluje trawę do szybszego wzrostu. Pobudza on procesy fotosyntezy i wspomaga przyrost zielonej masy. Stosowanie azotu jesienią nie jest wskazane ponieważ zaburza on naturalny sezon wegetacji i sprawia, że rośliny nie zaczną przygotowań do zimy. W sierpniu rekomenduje się stosowanie nawozów bogatych w fosfor. Zasada ta dotyczy zarówno trawy, jak i kwiatów oraz krzewów. Potas oraz fosfor wspierają trwające procesy, a także poprawiają zdolności ochronne roślin. Wpływają na gospodarkę wodną i wzmacniają procesy komórkowe. 

Jaki domowy nawóz będzie najlepszy do trawnika w sierpniu? Jeżeli marzysz o gęstym trawniku jeszcze w tym sezonie, to postaw na mączkę bazaltową. To jeden z najbardziej uniwersalnych nawozów, który świetnie odżywi zmarniałą trawę i sprawi, że źdźbła szybko się zazielenią. Mączka bazaltowa to nic innego jak zmielona skała wulkaniczna, która bogata jest w cenne witaminy i minerały. Dostarcza ona między innymi potas, magnez, cynk, a także fosfor. Dodatkowo chroni przed atakami chorób grzybowych, co przy deszczowej, jesiennej pogodzie stanowi silne wsparcie zdrowia trawnika. Wystarczy, że mączką bazaltową rozsypiesz obficie po skoszonym trawniku. Na 1 m2 wystarczy około 200 gramów mączki. Zmieszana z ziemią przeniknie ona wgłąb gleby i będzie stopniowo nawozić trawę. Pamiętaj, aby nie nawozić trawnika w pełnym słońcu. Prace najlepiej zaplanować na pochmurny dzień lub na wieczór. 

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