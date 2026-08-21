Tak zmieniła się Paulina Gałązka. Jej metamorfoza zaskakuje

Zmieniała fryzury, eksperymentowała ze stylem i wcielała się w role, które na stałe zapisały się w pamięci widzów. Paulina Gałązka przez lata przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Od skromnej debiutantki do ikony stylu - jej droga to gotowy scenariusz na film.

Wielu kojarzy ją z odważnych, wyrazistych kreacji na czerwonym dywanie, ale czy pamiętacie, jak wyglądała na początku swojej kariery? Różnica jest naprawdę zdumiewająca. W naszej galerii zobaczysz, jak z dziewczyny z sąsiedztwa stała się gwiazdą wielkiego formatu.

Paulina Gałązka jest w spektrum autyzmu. Dowiedziała się dzięki Macie

Początki kariery Pauliny Gałązki. Zaczynała od zera

Zanim jej nazwisko stało się rozpoznawalne, Paulina Gałązka szlifowała swój warsztat w prestiżowej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, którą ukończyła w 2013 roku. Już wtedy zdobywała nagrody, które zapowiadały nadejście wielkiego talentu.

Jej pierwsze kroki na ekranie to epizodyczne role w popularnych serialach, takich jak "Ojciec Mateusz" czy "Komisarz Alex". Pojawiała się także w etiudach szkolnych, budując swoje portfolio i udowadniając, że drzemie w niej ogromny potencjał. To właśnie wtedy, z dala od blasku fleszy, rodziła się przyszła gwiazda.

Jeden moment zmienił wszystko w karierze Pauliny Gałązki

Choć popularność przyniosła jej rola Joanny Dworzak w serialu "Pierwsza miłość", prawdziwym trzęsieniem ziemi w jej karierze okazał się film "Dziewczyny z Dubaju" z 2021 roku. Rola Emi była odważna, kontrowersyjna i wymagająca, ale to właśnie ona katapultowała Gałązkę na szczyt popularności.

Film wywołał ogólnopolską dyskusję, a kreacja aktorska Pauliny została doceniona za autentyczność i magnetyzm. Nagle wszyscy zaczęli pytać: kim jest ta utalentowana aktorka? To był moment, w którym przestała być tylko jedną z wielu, a stała się gwiazdą, z której zdaniem liczyli się wszyscy.

Głośne role i taniec na parkiecie. Paulina Gałązka nie zwalniała tempa

Paulina Gałązka nigdy nie dała się zaszufladkować. Po sukcesie "Dziewczyn z Dubaju" udowodniła swoją wszechstronność, wcielając się w zupełnie inne postaci. Widzowie mogli ją oglądać w produkcji "Sami swoi. Początek", komedii "Na twoim miejscu" czy serialu kryminalnym "Archiwista".

Wielkim zaskoczeniem był jej udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", gdzie dotarła aż do finału. Pokazała się tam z zupełnie innej strony - jako tytan pracy i utalentowana tancerka. Niewielu wie, że to właśnie jej głosem przemawiała najsłynniejsza lalka świata w polskiej wersji językowej hitu "Barbie" z 2023 roku.

Kulisy życia prywatnego Pauliny Gałązki

Mimo ogromnej popularności i zainteresowania mediów, Paulina Gałązka niezwykle ceni sobie prywatność. Od lat jej życiowym partnerem jest norweski aktor Sindre Sandemo, którego poślubiła w 2016 roku. Para rzadko pojawia się razem na branżowych imprezach, chroniąc swoje uczucie przed światem show-biznesu.

Aktorka skupia się na pracy i pasji, unikając skandali i kontrowersji. Jej media społecznościowe to raczej zapiski z planów filmowych i podróży, a nie relacje z życia prywatnego, co fani cenią w niej najbardziej.

Legendarne polskie aktorki i ich kultowe kreacje Pytanie 1 z 7 Aktorka wcielająca się w rolę kobiety pracującej w "Czterdziestolatku" to Teresa Lipowska Irena Kwiatkowska Anna Seniuk Następne pytanie

Ile lat kończy Paulina Gałązka w 2026 roku? I jak wygląda dziś?

Paulina Gałązka urodziła się 21 sierpnia 1989 roku, co oznacza, że w 2026 roku będzie świętować swoje 37. urodziny. Patrząc na jej karierę, trudno uwierzyć, że tak wiele osiągnęła w tak młodym wieku. Dziś jest dojrzałą, świadomą siebie kobietą i jedną z najciekawszych aktorek swojego pokolenia.

Jak bardzo zmieniła się od czasów pierwszych ról? Czy pamiętacie jej wizerunek z początków kariery? Koniecznie zobaczcie naszą galerię zdjęć, która jest najlepszym dowodem na jej niesamowitą metamorfozę.