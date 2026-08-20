Izabella Krzan skradła show na spotkaniu uczestników "Azji Express". Wystarczyło, że się uśmiechnęła!

Izabella Krzan skradła show na spotkaniu prasowym

Izabella Krzan znów przyciągnęła uwagę wszystkich! Na spotkaniu prasowym nowej edycji programu "Azja Express" prowadząca show sprawiła, że trudno było oderwać od niej wzrok. Uczestnicy programu stanęli przed obiektywami fotoreporterów, ale szeroko uśmiechnięta, przepiękna Krzan zdecydowanie nie zamierzała zniknąć w tłumie. Prezenterka postawiła na denimowy total look. Miała na sobie jeansowy komplet w nietypowym, zielonkawo-oliwkowym odcieniu z efektem sprania.

Górę stanowiła zapinana kurtka z kołnierzykiem, podwiniętymi rękawami i charakterystyczną, asymetryczną kieszenią z ciemniejszego denimu. Do tego modelka i gwiazda telewizji, a także była miss dobrała szerokie, proste spodnie z dżinsu. Całość uzupełniły czarne, lakierowane mokasyny i delikatna biżuteria. Stylizacja była jednocześnie nonszalancka i bardzo efektowna, idealnie pasowała więc do programu, którego bohaterowie ruszają w ekstremalną, daleką i wymagającą podróż.

Zresztą prowadząca też nie ma lekko. Ale Krzan nie narzeka, nie ma też specjalnych wymagań związanych np. z posiłkami.

Wiem, na co się piszę i wiem, że to nie jest ważne, czy mi się chce, czy się nie chce, czy coś bym zjadła, czy nie zjadła. Ważne jest to, by program trwał, by produkcja była zadowolona z tego, co robimy i wykonała 100 proc., które musi wykonać. Moje potrzeby są na dalszym planie i to jest absolutnie ok - mówła Izabella Krzan w rozmowie z "Super Expressem".

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Wraca "Azja Express". To już 8. edycja! Poprowadzi ją Izabella Krzan

Do tej pory program "Azja Express", który zadebiutował w polskiej telewizji we wrześniu 2016 r., był prowadzony przez Agnieszkę Woźniak-Starak i Darię Ładochę. Od 7. seoznu rolę gospodyni przejęła Izabella Krzan. We wrześniu 2026 r. widzowie zobaczą 8. edycję wyzwania, znów z Krzan w roli prowadzącej.

Uczestnikami są:

Mateusz Banasiuk i Aldona Banasiuk

Michał Danilczuk i Paweł Danilczuk

Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki

Błażej Król i Robert "DrySkull" Krawczyk

Maria Jeleniewska i Zoja Skubis

Małgorzata Socha i Mariusz Szydel

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Adam "Naruciak" Zimmermann i Jakub "Dezydery" Stulin

"Azja Express" 8 startuje 5 września.

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