Tak fani traktują Skolima?! Telefon poszybował w stronę sceny. Padły mocne słowa

Skolim od miesięcy nie zwalnia tempa. Koncert za koncertem, tłumy fanów i kolejne występy sprawiają, że artysta niemal bez przerwy jest w trasie. Podczas jego koncertów nie brakuje emocji, wspólnego śpiewania i bliskiego kontaktu z publicznością. Czasami jednak entuzjazm fanów przybiera nieoczekiwany obrót.

Podczas jednego z ostatnich występów doszło do sytuacji, która wyraźnie wyprowadziła muzyka z równowagi. W pewnym momencie w jego stronę został rzucony telefon. Przedmiot przeleciał w kierunku sceny, a Skolim od razu zwrócił uwagę na zachowanie osoby z publiczności. Trudno się dziwić jego reakcji. Telefon rzucony w stronę sceny mógł przecież nie tylko przerwać występ, ale również uderzyć artystę. Skolim nie zamierzał jednak udawać, że nic się nie stało.

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Skolim OBERWAŁBY telefonem na scenie! Tak zareagował na wybryk fanki

Wokalista postanowił odpowiedzieć fance bez ogródek. Jego komentarz szybko zwrócił uwagę publiczności.

A co to ja jestem jakąś małpą w zoo, żeby do mnie rzucać?! - mówił ze sceny Skolim.

Na tym jednak nie zakończył. Artysta najwyraźniej domyślił się, że kobieta mogła chcieć zrobić sobie z nim zdjęcie. Problemem nie był więc sam telefon, ale sposób, w jaki znalazł się on w jego pobliżu. Skolim wyjaśnił, że jeśli fanka chciała wspólne zdjęcie, mogła po prostu podejść lub przekazać mu urządzenie w bezpieczny sposób. Muzyk nie ukrywał przy tym, że rzucanie przedmiotami w kierunku sceny zdecydowanie nie należy do jego ulubionych zachowań fanów.

To ja potem podejdę na zdjęcie, może mi pani podać. Bardzo nie lubię takiego rzucania. Luxior też. Mamy uczulenie - dodał artysta.

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