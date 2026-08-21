Gdzie dziś będzie burza? Może być groźnie! IMGW wymienia regiony

Gdzie będzie burza 21 sierpnia? Zwłaszcza wieczorem może zrobić się niebezpiecznie

Dziś sporej części Polski zagrażają gwałtowne burze! 21 sierpnia niespokojnej pogody można spodziewać się przede wszystkim w południowo-wschodniej połowie Polski, ale nie tylko. Burze przejdą od Opolszczyzny, Śląska i Małopolski przez województwa łódzkie i świętokrzyskie aż po Mazowsze i Podlasie. To właśnie tam będzie przebiegał front atmosferyczny.

Pierwsze burze mogą pojawić się już rano. Część z nich będzie pozostałością po nocnych burzach. Na początku dnia największym zagrożeniem będą intensywne opady. Lokalnie może spaść od 15 do 20 mm deszczu.

Więcej burz może rozwinąć się po południu. Prognozy nie są jednak jednoznaczne, ponieważ dużo będzie zależało od zachmurzenia i tego, jak przebiegały wcześniejsze burze. Jeśli warunki okażą się sprzyjające, mogą powstawać większe układy burzowe, a nawet pojedyncze superkomórki.

W czasie najsilniejszych burz może spaść od 25 do 35 mm deszczu. Porywy wiatru mogą osiągać 70-80 km/h. Lokalnie możliwy jest również grad.

Uwaga wieczorem na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku. Z Czech może dotrzeć rozległy układ burzowy

Niepewna sytuacja będzie na Podkarpaciu, południu Lubelszczyzny i południu Małopolski. Warunki mogą tam sprzyjać gwałtownym burzom, ale jednocześnie ich rozwój może być hamowany. Jeśli jednak powstaną, zagrożeniem będą przede wszystkim silny wiatr i grad.

Najgroźniej może zrobić się wieczorem na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku. Z Czech może dotrzeć rozległy układ burzowy. W takim przypadku porywy wiatru mogą dochodzić do 80-90 km/h, a suma opadów do 30-40 mm. Możliwy będzie także grad. Część prognoz wskazuje jednak, że najsilniejsze burze pojawią się dopiero w nocy z piątku na sobotę.

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