Rozgnieć z miodem i nałóż na twarz. Zmarszczkom przy ustach powiesz „pa pa”. Będą spłycać się dzień po dniu, a cera odmłodnieje. Domowa maseczka na zmarszczki

Zmarszczki wokół ust potrafią znacząco zmienić wygląd twarzy, jednak istnieje naturalny sposób na ich spłycenie bez użycia wypełniaczy.

Jedna domowa maseczka, bazująca na dwóch popularnych składnikach, działa odmładzająco, wygładzając skórę i stymulując produkcję kolagenu.

Odkryj, jak w zaledwie 20 minut przygotować tę magiczną mieszankę i sprawić, by Twoja cera odzyskała młodzieńczy blask i jędrność.

Domowa maseczka na zmarszczki wokół ust. Naturalny sposób na odmłodzenie cery

Zmarszczki wokół ust pogłębiają się z wiekiem. To raczej nieuniknione, jednak proces ten można skutecznie opóźnić. Warto w tym celu stosować kremy z filtrem przeciwsłonecznym każdego dnia, które chronią przed wolnymi rodnikami i w efekcie sprawiają, że skóra pozostaje młoda znacznie dłużej. Drugą kwestią jest dieta bogata w polifenole i witaminę C oraz odpowiednie nawodnienie organizmu. Nawilżona cera staje się jędrna i pełna blasku. Nie jest tajemnicą, że zmarszczki wokół ust diametralnie zmieniają wyraz naszej twarzy. Często wygląda ona na zmęczoną, a nawet wręcz smutną. Dlatego panie robią wszystko, aby spłycić te bruzdy i zatrzymać czas dla swojej skóry możliwie jak najdłużej się da. Wiele kobiet nie ma odwagi, aby wstrzykiwać sobie wypełniacze w twarz. Jednak chwalą sobie działanie domowych maseczek, które przy regularnym stosowaniu widocznie spłycają bruzdy na twarzy, w tym te wokół ust i napinają skórę. Jedną z nich przygotujesz z dwóch produktów: awokado i miodu.

Rozgnieć z miodem i nałóż na twarz. Zmarszczkom przy ustach powiesz „pa pa”

Taką maseczkę na zmarszczki przygotujesz z awokado i miodu. Wspaniale wygładza zmarszczki wokół ust, a cera po niej wygląda promiennie i młodo. W niewielkiej miseczce rozgnieć połówkę dojrzałego awokado i dodaj dwie łyżki miodu. Wymieszaj oba składniki i nałóż na oczyszczoną twarz. Po 20 minutach zmyj letnią wodą i gotowe. Taką maseczkę na zmarszczki można stosować nawet 2 razy w tygodniu.

Maseczka z awokado i miodu na zmarszczki. Jak działa?

Stosując maseczkę z awokado i miodu na twarz z czasem zauważysz, że cera wygląda młodziej i zmarszczki stały się płytsze. Awokado zawiera naturalne oleje, które głęboko nawilżają skórę, zapobiegając jej przesuszeniu. Jest też bogate w witaminy (A, C, E, K) i minerały, które odżywiają skórę i poprawiają jej kondycję. Taka maseczka zawiera antyoksydanty, które chronią skórę przed wolnymi rodnikami, opóźniając proces starzenia i wygładzając drobne zmarszczki. Dodatkowo pomaga stymulować produkcję kolagenu i elastyny, poprawiając elastyczność skóry.

Masaż na zmarszczki wokół ust. Działa niczym botoks

Jeśli chcesz zmniejszyć widoczność zmarszczek wokół ust, warto regularnie stosować domowe masaże twarzy. Sprawią, że skóra stanie się jędrna, elastyczna i w efekcie bruzdy się spłycą. Jak wykonać masaż twarzy na zmarszczki wokół ust? Najpierw masuj dwoma palcami linię uśmiechu, kierując dłoń od brody, przez kąciki ust ku górze w kierunku nosa. Zrób to kilka razy po obu stronach twarzy. Następnie przytrzymaj palcami linię uśmiechu przy kącikach ust i napnij skórę do wewnątrz. W tym czasie wykonuj delikatny masaż drugą dłonią, przesuwając palce w kierunku ucha. Taki masaż na zmarszczki warto wykonywać dwa razy dziennie. Należy pamiętać, aby nałożyć na twarz olejek, zanim przystąpisz do zabiegu.

Przyczyny powstawania zmarszczek wokół ust

Choć wiadomo, że proces starzenia się skóry jest zupełnie naturalny, to jednak niektóre nasze błędy mogą go przyspieszać. Do najczęstszych przyczyn zmarszczek wokół ust zalicza się:

niezdrowy tryb życia, w tym palenie papierosów,

nieprawidłowa pielęgnacja cery,

mimika twarzy,

genetyka,

nadmierne narażenie na słońce.

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