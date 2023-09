Sposób na zmarszczki

Procesy starzenia się skóry są nieodwracalnie. W walce ze zmarszczki najważniejsze jest przeciwdziałanie ich pojawianiu. Istotna w tym jest dobrze dobrana i regularnie wykonywana pięlegnacja, masaże twarzy oraz zdrowy tryb życia. Na powstawanie zmarszczek wpływ na również genetyka, palenie papierosów, picie alkoholu i stosowanie kremów z filtrem.

Krem Merveillance LIFT Glow od marki NUXE ma lekką konsystencję, która łatwo się rozprowadza i nadaje zdrowego blasku skórze. Dodatkowym bonusem jest zapach. To niesłychanie świeże połączenie nut zapachowych – białego piżma, frezji i magnolii – wprawia w świetny nastrój i pobudza zmysły. Idealny sposób by dodać odrobiny luksusu i zmysłowości do codziennej pielęgnacji. Kuracja ujędrniająca zmarszczki Merveillance LIFT składa się z 5 kosmetyków przeciwstarzeniowych z olejem z mikroalg, a formuły tych produktów zawierają co najmniej 96% składników pochodzenia naturalnego. To prawdziwe skarby pobudzające zmysły, dzięki swojej niesamowitej konsystencji i uzależniającemu zapachowi pochodzącemu z kwiatowego serca frezji i magnolii.

Krem Merveillance LIFT Glow zawiera wyjątkowy składnik aktywny. Olej z mikroalg, uprawianych w Bretanii, pozyskiwany jest dzięki unikalnej technologii: każda jego kropla skupia moc 4 miliardów aktywnych komórek, które wzmocnią wewnętrzne struktury skóry. Roślinny ekstrakt z pomidora subtelnie poprawia koloryt cery, a rozpływająca się konsystencja natychmiast nadaje i podkreśla blask. Świetnie sprawdza się dla wszystkich odcieni skóry.

i Autor: Materiały prasowe NUXE