Ten kosmetyk doda blasku Twojej skórze! Dlaczego kremowy rozświetlacz to Twój must-have w wakacyjnym makijażu?

Dlaczego kremowy rozświetlacz na lato? W przeciwieństwie do swoich pudrowych odpowiedników, kremowe formuły doskonale stapiają się ze skórą, tworząc jednolity, naturalny blask, który nie podkreśla suchych skórek ani porów. Ich płynna konsystencja sprawia, że są odporniejsze na pot i wilgoć, co jest kluczowe podczas letnich upałów. Dodatkowo, dają efekt "drugiej skóry", który wygląda niezwykle świeżo i młodzieńczo.

Skąd wzięła się popularność kremowych rozświetlaczy, szczególnie latem? To odpowiedź na rosnące zmęczenie ciężkim konturowaniem i dążenie do bardziej naturalnego wyglądu, zwanego często "glass skin" lub "dolphin skin". Trend ten podkreśla zdrową, nawilżoną cerę, która odbija światło w sposób subtelny i świeży, a kremowe formuły idealnie wpisują się w tę estetykę, oferując efekt rosistej, a nie matowej skóry.

Jak aplikować dla idealnego efektu? Aplikacja kremowego rozświetlacza jest niezwykle prosta i intuicyjna. Najlepiej nakładać go opuszkami palców – ciepło skóry pomoże mu idealnie się wtopić. Możesz też użyć małej gąbeczki lub pędzla do podkładu, delikatnie wklepując produkt w strategiczne miejsca. Pamiętaj, aby aplikować go oszczędnie i budować intensywność warstwami.

Gdzie nakładać, by podkreślić rysy? Kluczem do naturalnego blasku jest strategiczne umiejscowienie rozświetlacza. Skup się na najwyższych punktach twarzy, gdzie naturalnie pada światło: na szczytach kości policzkowych, łuku kupidyna, pod łukiem brwiowym oraz na grzbiecie nosa. Delikatne muśnięcie w wewnętrznym kąciku oka otworzy spojrzenie.

Charlotte Tilbury Beauty – wielokrotnie nagradzana globalna luksusowa marka kosmetyczna, założona przez prezes, przewodniczącą, dyrektor kreatywną i wizażystkę gwiazd, Charlotte Tilbury MBE – prezentuje kolejną ikonę w swojej uwielbianej na całym świecie kolekcji Unreal: Rozświetlacz Unreal Highlighter Fresh, Healthy Glow Stick.

Teraz Charlotte uzupełnia kolekcję pielęgnacji skóry Unreal, aby skóra była promienna latem przez cały rok. Będąc w czołówce rosnącego ruchu „skinimalizmu”, łączy on wysoce skuteczną pielęgnację skóry z szybkim i łatwym makijażem, zapewniając olśniewający blask. Niezależnie od tego, czy wypoczywasz na plażach Ibizy, podziwiasz zachód słońca w Saint Tropez, tańczysz w złotej godzinie w Tulum, glampingujesz w Glastonbury, czy po prostu masz chwilę w Nowym Jorkuna tylnym siedzeniu taksówki, szybki i łatwy w użyciu system Charlotte został stworzony, aby zapewnić Ci letni blask zawsze i wszędzie. Wystarczy przesunąć, nałożyć róż, nałożyć błyszczyk i olśniewać!

Dzięki tej samej konsystencji, która idealnie się rozprowadza i rozprowadza, co pierwsze, nagradzane innowacje Charlotte Unreal, lekka formuła rozświetlacza Unreal Highlighter idealnie wtapia się w skórę, dodając blasku, gdziekolwiek jest to potrzebne. Używaj go jako sztyftu do wykończenia pielęgnacji, aby uzyskać natychmiastowy efekt blasku po nałożeniu makijażu, lub nałóż na makijaż, aby rozświetlić i unieść cerę. Bez zasad, bez narzędzi, bez lusterka!

Formuła Charlotte, oparta na 92% składników pielęgnacyjnych, w tym kwasie hialuronowym i witaminach C i E, nawilża, ujędrnia i rozjaśnia wygląd skóry, zapewniając świeży, promienny, młodzieńczy i wielowymiarowy efekt, który odżywia i rozświetla. Wzbogacony technologią Glow-Light Mapping Mesh Tech™, natychmiast wygładza, rozmywa i nadaje skórze nową teksturę, równomiernie rozpraszając światło, aby uzyskać nierealny, miękki, słoneczny blask, któryożywia zmęczoną skórę już jednym pociągnięciem. Eteryczny, uniwersalny, subtelny odcień Glazed Goddess Charlotte w odcieniu szampana dopasowuje się do wszystkich odcieni skóry, podkreślając każdą cerę lśniącym, matowym wykończeniem i świeżym, promiennym, soczystym blaskiem.

Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe