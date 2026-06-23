Zalando nawiązuje współpracę z Vestiaire Collective, otwierając kategorię Pre-owned dla partnerów

Dzięki partnerstwu kategoria Pre-owned zostaje po raz pierwszy otwarta dla programu partnerskiego Zalando. To kolejny krok w kierunku ewolucji firmy od tradycyjnego sprzedawcy w kierunku platformy wspierającej rozwój handlu. Tworząc kompletny ekosystem e-commerce dla branży mody i lifestylu w całej Europie, Zalando otwiera nowe możliwości zarówno dla partnerów, jak i klientów - teraz także na rynku second-hand. Ta strategiczna współpraca łączy bogate doświadczenie Vestiaire Collective w zakresie odsprzedaży dóbr luksusowych z szerokim zasięgiem Zalando, nadając zakupom z drugiej ręki zupełnie nowy wymiar dla milionów klientów.

Partnerstwo odpowiada na rosnący popyt i zainteresowanie klientów wysokiej jakości modą second-hand. W 2025 roku średnio 62% produktów z kategorii Pre-owned na Zalando sprzedawało się w ciągu pierwszych siedmiu dni od wystawienia. Dane Zalando pokazują również, że 40% klientów kupujących modę z drugiej ręki decyduje się jednocześnie na zakup nowego produktu, co potwierdza, że konsumenci cenią możliwość znalezienia wszystkiego, czego potrzebują, w jednym miejscu.

Zaufanie pozostaje fundamentem działalności Vestiaire Collective momentu powstania firmy w 2009 roku. Marka została stworzona z myślą o wyznaczaniu najwyższych standardów w segmencie odsprzedaży dóbr luksusowych, a jej usługi weryfikacji (Trust Services) były konsekwentnie rozwijane i wzmacniane na przestrzeni lat. Dziś nad ich jakością czuwa ponad 100 ekspertów ds. autentyczności oraz 50 kontrolerów jakości na całym świecie. Wszystkie produkty Vestiaire Collective dostępne na Zalando przechodzą rygorystyczny proces weryfikacji autentyczności, który ma zapewniać najwyższą jakość i bezpieczeństwo zakupów na każdym etapie. Klienci wciąż mogą korzystać z wygody i standardów obsługi, których oczekują od Zalando, w tym z 30-dniowego okresu na zwrot. Każdy zwrócony produkt przechodzi ponowną, fizyczną weryfikację autentyczności w centrum Vestiaire Collective, zanim ponownie trafi do sprzedaży.

– Cieszymy się z wprowadzenia oferty weryfikowanych luksusowych produktów we współpracy z Vestiaire Collective, naszym pierwszym partnerem w kategorii Pre-owned – mówi Alice Marshall, Director Pre-owned w Zalando. – Popyt na wysokiej jakości modę z drugiej ręki nieustannie rośnie. Wzbogacając asortyment o luksusowe produkty z gwarancją autentyczności i łącząc je z wygodą zakupów, z której słynie Zalando, chcemy zachęcić jeszcze więcej klientów do odkrywania zakupów z drugiej ręki.

– Cieszymy się z partnerstwa z Zalando, dzięki któremu luksusowa moda z drugiej ręki staje się jeszcze bardziej dostępna dla milionów klientów w całej Europie. Partnerstwo otwiera nowemu pokoleniu klientów możliwość odkrywania i poznawania luksusowej mody w ramach oferty Pre-owned tam, gdzie już robią zakupy. Odzwierciedla ono naszą wspólną ambicję, by luksusowa moda cyrkularna była bardziej widoczna, atrakcyjna i bliższa i młodszemu gronu odbiorców – komentuje Thomas Hezard, Chief Product Officer w Vestiaire Collective.

Selekcja luksusowych produktów od Vestiaire Collective jest już dostępna na Zalando - na dedykowanej stronie Vestiaire Collective oraz w kategorii Pre-owned w Polsce, Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Hiszpanii i Szwecji.

Zalando konsekwentnie rozwija ofertę Pre-owned, odpowiadając na rosnące zainteresowanie wysokiej jakości modą z drugiej ręki. Na początku tego roku firma rozszerzyła kategorię o akcesoria i modę dziecięcą, umożliwiając rodzicom kupowanie oraz odsprzedaż używanych ubrań dla najmłodszych w dobrym stanie.