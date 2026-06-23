Crocs™ łączy siły z Nintendo – kolekcja Super Mario™ już niedługo trafi do Polski

To pierwsza kolekcja Super Mario od Crocs dostępna również w rozmiarach dla dorosłych. Projekt odwołuje się do nostalgii i czerpie z najbardziej rozpoznawalnych postaci serii - od charakterystycznej czerwono-niebieskiej kolorystyki Mario, przez delikatne różowe odcienie Księżniczki Peach, intensywną zieleń Yoshiego, aż po kanciaste, "kolczaste" detale Bowsera. Każdy model ma odzwierciedlać charakter i "moc" swojej postaci.

Kolekcja wyróżnia się dopracowanymi detalami: customowymi paskami na pięcie, trójwymiarowymi grafikami oraz ekskluzywnymi, co-brandowanymi charmsami Jibbitz™.

Autor: Super Mario od Crocs/ Materiały prasowe