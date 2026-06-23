Opuchnięte stopy w upały? Ten prosty trik przyniesie ulgę w 15 minut

Upalne dni często skutkują nieprzyjemnym obrzękiem stóp oraz kostek, co wywołuje dyskomfort i wrażenie ciężkich nóg.

Chociaż jest to typowa reakcja ciała na gorąco, można zastosować bardzo prosty i tani sposób, aby poczuć się lepiej.

Wystarczą dwa składniki, które większość z nas ma w kuchni, by w połączeniu z wodą błyskawicznie zmniejszyć obrzęk. Warto wypróbować tę metodę, by w kilkanaście minut odzyskać komfort.

Długo wyczekiwana letnia aura bywa trudna do zniesienia dla naszego ciała. Z powodu upałów często zmagamy się nie tylko ze spadkiem energii, ale również z uciążliwym puchnięciem stóp i kostek. Problem ten nasila się zazwyczaj po wielu godzinach stania, długich podróżach czy intensywnych spacerach. Przyczyną takich dolegliwości jest reakcja naczyń krwionośnych, które pod wpływem gorąca ulegają rozszerzeniu. Prowadzi to do zatrzymywania wody w organizmie, a płyny te w naturalny sposób gromadzą się w okolicach nóg. Z tego powodu wieczorem często mamy problem z założeniem butów. Można jednak w łatwy sposób poradzić sobie z tym zjawiskiem w domowym zaciszu.

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Ukojenie dla nóg: ocet jabłkowy i soda oczyszczona na opuchnięte stopy

Doskonałym rozwiązaniem na te letnie dolegliwości okazuje się relaksujące moczenie nóg. Należy przygotować odpowiednie naczynie wypełnione letnią wodą, a następnie wsypać pół szklanki sody oczyszczonej oraz wlać taką samą ilość octu jabłkowego. Stopy powinno się trzymać w takiej miksturze przez około 15 do 20 minut. Ta prosta czynność znakomicie odpręża i skutecznie niweluje uczucie ociężałości. Po zakończeniu kąpieli dobrze jest starannie wytrzeć nogi i użyć kosmetyku o działaniu nawilżającym lub chłodzącym. Żeby efekt był jeszcze lepszy, można położyć się na chwilę, unosząc nogi nieco wyżej niż klatka piersiowa, co ułatwi odprowadzenie zalegającej wody.

Jeżeli chcesz uniknąć powstawania obrzęków, musisz dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu, nie rezygnować z ruchu oraz zrezygnować z noszenia niewygodnego obuwia. W czasie największych upałów nawet niezbyt długi spacer czy seria prostych ćwiczeń fizycznych stóp potrafi skutecznie pobudzić krążenie, co z kolei zapobiega gromadzeniu się płynów.