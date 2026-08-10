Pielęgnacja after sun – odbudowa i regeneracja skóry

Szacuje się, że około 2% promieniowania UVB przenika do skóry – nawet przy regularnym stosowaniu SPF 50. To właśnie ono odpowiada za charakterystyczne lekkie zaczerwienienie po ekspozycji na słońce, uszkodzenia DNA komórek oraz przyspieszone starzenie się skóry. Dlatego pielęgnacja po opalaniu nie powinna być pomijana – jej zadaniem jest wsparcie regeneracji i minimalizowanie negatywnych skutków działania promieniowania, które mimo ochrony dotarło do skóry. Wysoka temperatura dodatkowo osłabia włókna kolagenu i elastyny, nasila stres oksydacyjny, stany zapalne, przebarwienia oraz rozszerzanie naczynek. Dlatego po dniu spędzonym na słońcu warto sięgnąć po kosmetyki, które skutecznie ukoją, nawilżą i pomogą skórze odzyskać równowagę.

RYTUAŁ(Y) ODNOWY

Skuteczna pielęgnacja nie musi być skomplikowana. Zwłaszcza latem doceniamy kosmetyki wielofunkcyjne, które zapewniają kompleksowe działanie. EISENBERG ESSENTIAL BIPHASE ESSENCE to dwufazowy eliksir do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, który łączy intensywne nawilżenie z regeneracją i odżywieniem. Faza wodna z kwasem hialuronowym, ekstraktem z Imperata Cylindrica i komórek macierzystych liści maliny intensywnie nawilża i wspiera regenerację skóry. Z kolei faza olejowa, oparta na kompozycji pięciu cennych olejów, wzmacnia barierę ochronną, odżywia skórę i poprawia kondycję włosów. Produkt doskonale sprawdza się więc jako kompleksowa pielęgnacja po ekspozycji na słońce.

Wypróbuj: EISENBERG ESSENTIAL BIPHASE ESSENCE, 375 zł/100 ml/sephora.pl Produkty EISENBERG dostępne są w perfumeriach Sephora i na sephora.pl

ZACHOWAJ LETNI BLASK

Delikatna opalenizna wygląda najpiękniej wtedy, gdy skóra pozostaje odpowiednio nawilżona i zregenerowana. NUXE Orzeźwiający balsam po opalaniu do twarzy i ciała koi, wygładza i intensywnie nawilża, jednocześnie przedłużając trwałość opalenizny nawet o dwa tygodnie. Lekka, sorbetowa konsystencja zapewnia natychmiastowe uczucie komfortu i przyjemnie chłodzi skórę po ekspozycji na słońce, pomagając jej szybciej odzyskać świeżość. Całość dopełnia zmysłowy zapach słodkiej pomarańczy, gardenii tahitańskiej i wanilii, który zamienia codzienną pielęgnację w prawdziwy letni rytuał.

Wypróbuj: NUXE Orzeźwiający balsam po opalaniu do pielęgnacji twarzy i ciała, 87 zł/200 ml

ZANURZ SKÓRĘ W NAWILŻENIU

Po dniu spędzonym na słońcu skóra potrzebuje przede wszystkim ukojenia i odbudowy poziomu nawilżenia. YOSKINE WABI SABI Nawilżający balsam do ciała intensywnie regeneruje, wygładza i przywraca komfort przesuszonej skórze. Jedwabista formuła z ekstraktem z rośliny Mugwort oraz olejem Tsubaki głęboko nawilża, wspiera procesy regeneracyjne i pomaga odbudować naturalną barierę ochronną skóry. Szybko się wchłania, pozostawiając skórę miękką, elastyczną i wyraźnie gładszą, bez uczucia lepkości. Regularnie stosowany pomaga ograniczyć uczucie suchości i napięcia, przywracając skórze zdrowy wygląd oraz naturalny blask. To doskonały wybór do codziennej pielęgnacji po ekspozycji na słońce.

Wypróbuj: YOSKINE WABI SABI Nawilżający balsam do ciała, 39,90 zł/200 ml

SKÓRA W STANIE ODBUDOWY

Po intensywnej ekspozycji na słońce skóra często staje się przesuszona, bardziej wrażliwa i podatna na podrażnienia. ZO® Skin Health Recovery Crème wspiera odbudowę bariery ochronnej, intensywnie nawilża i pomaga przywrócić skórze komfort oraz równowagę. Dzięki połączeniu ceramidów, skwalanu, kompleksów regenerujących oraz masła shea wzmacnia naskórek, poprawia elastyczność i ogranicza przeznaskórkową utratę wody. Dodatkowo wspiera naturalne mechanizmy naprawcze skóry, dzięki czemu staje się ona wyraźnie bardziej odporna na działanie czynników zewnętrznych oraz odzyskuje zdrowy, wypoczęty wygląd. Formuła zawiera również retinol, dlatego podczas kuracji niezbędne jest codzienne stosowanie ochrony SPF 50.

Wypróbuj: ZO® SKIN Health Recovery Crème, 605 zł/50 ml