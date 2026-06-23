Tragiczny finał poszukiwań 17-letniego Dominika. Służby odnalazły ciało

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie przekazali smutną wiadomość o zakończeniu poszukiwań zaginionego 17-letniego Dominika. Młody chłopak niestety nie żyje.

Jak poinformowały służby, akcja poszukiwawcza ruszyła tuż po zgłoszeniu zaginięcia nastolatka. Chłopak wyszedł z domu w sobotę około godziny 22:00 i zniknął w nieznanym kierunku.

Funkcjonariusze zaznaczali, że istniało realne zagrożenie dla życia i zdrowia zaginionego. Sytuacja była na tyle poważna, że w oleskiej komendzie ogłoszono alarm. Do poszukiwań natychmiast dołączyli strażacy. Wykorzystano psy tropiące oraz specjalistyczny sprzęt, w tym drony.

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Niestety, pomimo ogromnego zaangażowania służb, 17-latka nie udało się odnaleźć żywego. Oleska policja poinformowała o tragicznym finale poszukiwań i odnalezieniu ciała młodego mężczyzny.

Teraz śledczy skupią się na ustaleniu dokładnych okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Funkcjonariusze podkreślają, że przyczyny i okoliczności śmierci 17-latka będą przedmiotem prowadzonego postępowania. Obecnie śledczy nie podają szczegółów dotyczących miejsca znalezienia zwłok ani ewentualnych przyczyn śmierci Dominika.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Jeżeli mierzysz się z trudnościami, przeżywasz kryzys emocjonalny lub masz myśli rezygnacyjne, pamiętaj, że nie jesteś sam. Zawsze możesz poprosić o wsparcie dyżurujących specjalistów i psychologów. Gdzie szukać pomocy?

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

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Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

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Pamiętaj, że w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, należy bezwzględnie dzwonić pod numer alarmowy 112.