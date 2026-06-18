Pogoda w Opolu na weekend 19-21 czerwca

Weekend w Opolu upłynie pod znakiem wysokich temperatur, które w najcieplejszych momentach dnia przekroczą 30 stopni Celsjusza. Aura będzie jednak zmienna. Piątek i sobota zapowiadają się gorąco i niemal bez opadów, ale niedziela przyniesie ze sobą deszczowe chmury i odczuwalnie niższą temperaturę.

Upalny początek weekendu

Piątek, 19 czerwca, przyniesie do Opola bardzo wysoką temperaturę, sięgającą w dzień niemal 31 stopni. Mimo gorącej aury, niebo będzie w dużej mierze pochmurne, co może dać chwilowe wytchnienie od słońca. Noc z piątku na sobotę również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 19 stopni. Wiatr pozostanie bardzo słaby, nie przekraczając 2 m/s, więc uczucie ciepła będzie bardziej intensywne.

Sobota najcieplejszym dniem weekendu

Sobota, 20 czerwca, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Opolu. Termometry pokażą niewiele ponad 31 stopni Celsjusza. Tego dnia na niebie pojawi się znacznie więcej słońca, ponieważ zachmurzenie będzie niewielkie. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając około 3 m/s, co może przynieść lekką ulgę w upale. Prognozy wskazują, że opady deszczu w tym dniu są mało prawdopodobne.

Zmiana pogody w niedzielę

Niedziela, 21 czerwca, przyniesie wyraźne załamanie pogody. Chociaż noc będzie jeszcze ciepła, z temperaturą około 19 stopni, to w ciągu dnia odczujemy zmianę. Temperatura maksymalna spadnie do około 29 stopni, ale kluczowym elementem aury będą opady deszczu, które pojawią się nad miastem. Wiatr będzie wiał z siłą zbliżoną do sobotniej, czyli około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Opolu?

Wysokie temperatury w piątek i sobotę będą sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. To dobry czas na spacery po parkach, wycieczki rowerowe czy relaks w pobliżu wody. Niedzielna zmiana aury i zapowiadane opady deszczu mogą jednak pokrzyżować niektóre plany. Warto więc rozważyć spędzenie tego dnia w miejscach zadaszonych, takich jak kina czy muzea, albo po prostu przygotować się na spacer z parasolem.

Dane pogodowe: OpenWeather