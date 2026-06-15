Opiekunka ze żłobka miała znęcać się nad 2‑latkiem. Oksana K. usłyszała poważne zarzuty

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-06-15 19:55

Prokuratura w Opolu postawiła zarzut średniego uszczerbku na zdrowiu 2‑letniego chłopca opiekunce ze żłobka Autobusik. Według śledczych kobieta miała szarpać malucha i ciągnąć go po podłodze. Grozi jej do pięciu lat więzienia.

Kajdanki
Autor: Kindel Media/ Pexels.com Szykował atak na szkołę w imię ISIS. 17-latek z Podkarpacia usłyszał zarzuty

Dramat w żłobku

Rodzice 2‑latka zauważyli na jego ciele niepokojące ślady, które – jak twierdzą – mogły świadczyć o przemocy. Natychmiast powiadomili policję. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring ze żłobka Autobusik w Opolu.

Na nagraniach – jak informuje prokuratura – widać, że opiekunka szarpie chłopca i ciągnie go po podłodze, choć w tym czasie sprawowała samodzielną opiekę nad grupą dzieci.

Zarzuty dla Oksany K.

Po przesłuchaniu Oksany K. prokurator przedstawił jej zarzut spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Kobieta nie przyznała się do winy.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar, wobec podejrzanej zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz zawieszenie uprawnień do pracy z dziećmi.

Polecany artykuł:

Pan Henryk przeżył koszmar na działce. "Urwało mi głowę, ale już mi lepiej"

Grozi jej do pięciu lat więzienia

Zgodnie z kodeksem karnym, za spowodowanie rozstroju zdrowia trwającego powyżej siedmiu dni grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Śledczy analizują zabezpieczone nagrania i przesłuchują świadków. Postępowanie nadal trwa.

Sonda
Planujesz zapisać dziecko do żłobka?
Chwile grozy w koszalińskim żłobku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZNĘCANIE SIĘ NAD DZIEĆMI
PROKURATURA
OPIEKUNKA
ŻŁOBEK