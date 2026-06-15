Opiekunka ze żłobka miała znęcać się nad 2‑latkiem. Oksana K. usłyszała poważne zarzuty

Dramat w żłobku

Rodzice 2‑latka zauważyli na jego ciele niepokojące ślady, które – jak twierdzą – mogły świadczyć o przemocy. Natychmiast powiadomili policję. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring ze żłobka Autobusik w Opolu.

Na nagraniach – jak informuje prokuratura – widać, że opiekunka szarpie chłopca i ciągnie go po podłodze, choć w tym czasie sprawowała samodzielną opiekę nad grupą dzieci.

Zarzuty dla Oksany K.

Po przesłuchaniu Oksany K. prokurator przedstawił jej zarzut spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Kobieta nie przyznała się do winy.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar, wobec podejrzanej zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz zawieszenie uprawnień do pracy z dziećmi.

Grozi jej do pięciu lat więzienia

Zgodnie z kodeksem karnym, za spowodowanie rozstroju zdrowia trwającego powyżej siedmiu dni grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Śledczy analizują zabezpieczone nagrania i przesłuchują świadków. Postępowanie nadal trwa.

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