Poszedł odwiedzić koleżankę, rzucił się na niego pies! Pogryzionego 8-latka zabrał śmigłowiec LPR

Dramat w gminie Lubsza. Pies zaatakował 8-latka

Do makabrycznego zdarzenia doszło w czwartek, 11 czerwca, na terenie gminy Lubsza w województwie opolskim. Według ustaleń policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu, 8-latek wszedł na posesję, by odwiedzić koleżankę. Tam zaatakował go pies rasy mieszanej.

- Chłopiec doznał obrażeń rąk, łopatki i głowy. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, udzielili poszkodowanemu chłopcu pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę medyków. 8-latek lotniczym pogotowiem ratunkowym został przetransportowany do szpitala, gdzie przebywa pod opieką specjalistów - przekazała asp. sztab. Patrycja Kaszuba.

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Z informacji przekazanych przez oficer prasową brzeskiej komendy wynika, że czworonóg miał aktualne szczepienia i regularnie odwiedzał weterynarza. W tej chwili zwierzę poddawane jest specjalistycznej obserwacji. Śledczy z Brzegu prowadzą natomiast czynności, które mają wyjaśnić dokładne tło tego tragicznego w skutkach incydentu.

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W obliczu tych wydarzeń funkcjonariusze zwrócili się z pilnym komunikatem do osób sprawujących opiekę nad najmłodszymi.

- Apelujemy do opiekunów dzieci, aby od najmłodszych lat uczyli swoje pociechy, jak bezpiecznie i prawidłowo zachowywać się w kontaktach z czworonogami. Pamiętajmy, że jeżeli dziecko chce wejść na posesję, gdzie biega pies, należałoby wcześniej zapytać właściciela o zgodę, wejść w jego obecności, a nawet poprosić o zamknięcie na ten czas zwierzęcia w kojcu - przekazała asp. sztab.Kaszuba.

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