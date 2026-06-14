Poszedł odwiedzić koleżankę, rzucił się na niego pies! Pogryzionego 8-latka zabrał śmigłowiec LPR

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-14 14:01

Dramatyczne sceny rozegrały się w gminie Lubsza (woj. opolskie). 8-letni chłopiec chciał odwiedzić koleżankę. Gdy tylko wszedł na jej podwórko, został zaatakowany przez psa. Dziecko z poważnymi obrażeniami trafiło do szpitala, a sprawę bada teraz policja.

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Autor: Pixabay.com

Dramat w gminie Lubsza. Pies zaatakował 8-latka

Do makabrycznego zdarzenia doszło w czwartek, 11 czerwca, na terenie gminy Lubsza w województwie opolskim. Według ustaleń policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu, 8-latek wszedł na posesję, by odwiedzić koleżankę. Tam zaatakował go pies rasy mieszanej.

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- Chłopiec doznał obrażeń rąk, łopatki i głowy. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, udzielili poszkodowanemu chłopcu pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę medyków. 8-latek lotniczym pogotowiem ratunkowym został przetransportowany do szpitala, gdzie przebywa pod opieką specjalistów - przekazała asp. sztab. Patrycja Kaszuba.

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Policja w Brzegu bada sprawę pogryzienia dziecka

Z informacji przekazanych przez oficer prasową brzeskiej komendy wynika, że czworonóg miał aktualne szczepienia i regularnie odwiedzał weterynarza. W tej chwili zwierzę poddawane jest specjalistycznej obserwacji. Śledczy z Brzegu prowadzą natomiast czynności, które mają wyjaśnić dokładne tło tego tragicznego w skutkach incydentu.

Policja apeluje do rodziców po ataku psa

W obliczu tych wydarzeń funkcjonariusze zwrócili się z pilnym komunikatem do osób sprawujących opiekę nad najmłodszymi.

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- Apelujemy do opiekunów dzieci, aby od najmłodszych lat uczyli swoje pociechy, jak bezpiecznie i prawidłowo zachowywać się w kontaktach z czworonogami. Pamiętajmy, że jeżeli dziecko chce wejść na posesję, gdzie biega pies, należałoby wcześniej zapytać właściciela o zgodę, wejść w jego obecności, a nawet poprosić o zamknięcie na ten czas zwierzęcia w kojcu - przekazała asp. sztab.Kaszuba.

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