Opole szykuje wielką noc z disco polo. Ten skład robi wrażenie

Wakacyjny Koncert Gwiazd Opole 2026 już za momencik. 1 sierpnia 2026 roku w Amfiteatrze NCPP w Opolu scenę przejmą nazwiska, które od lat rozkręcają największe imprezy w kraju.

W planie jest kilka godzin zabawy pod gołym niebem, masa znanych refrenów i skład, obok którego trudno przejść obojętnie. To będzie VI edycja wydarzenia, a wszystko wystartuje naprawdę konkretnie - otwarcie bram zaplanowano na 17:00, a pierwsze koncerty ruszą o 18:00. Finał imprezy przewidziano na 23:00.

Skolim na czele stawki. To będzie wyjątkowy punkt wieczoru

Jeśli ktoś ma przyciągać tłumy, to właśnie Skolim. Artysta, który od dłuższego czasu trzyma bardzo mocną pozycję na scenie tanecznej, będzie jedną z największych gwiazd opolskiego koncertu. Co ważne, ten występ ma dodatkowy ciężar gatunkowy, bo wydarzenie jest też częścią jubileuszu 10-lecia działalności artystycznej Skolima oraz jego trasy "Koronacja Króla".

Trudno się dziwić emocjom wokół jego koncertu. Skolim notuje ponad 2,2 mln miesięcznych słuchaczy na Spotify, co tylko potwierdza, jak ogromną ma dziś siłę rażenia. Jego największe hity od dawna żyją własnym życiem na imprezach, w samochodach i w klubach, a publiczność doskonale wie, kiedy trzeba śpiewać razem z nim od pierwszego do ostatniego refrenu.

Playboys, MiłyPan, Piękni i Młodzi, Defis. Tu hit będzie gonił hit

Na jednym nazwisku ten koncert oczywiście się nie kończy. W Opolu pojawi się cała plejada mocnych graczy disco polo i muzyki tanecznej. Playboys to gwarancja energii, chwytliwych melodii i scenicznej lekkości, która zawsze świetnie działa na żywo. MiłyPan od lat udowadnia, że potrafi zamienić koncert w wielką wspólną zabawę, a jego utwory błyskawicznie podkręcają atmosferę.

Nie zabraknie też formacji Piękni i Młodzi, czyli marki doskonale znanej fanom gatunku. To zespół, który ma w repertuarze utwory świetnie odnajdujące się zarówno na dużych scenach, jak i podczas letnich imprez plenerowych. Z kolei Defis to kolejna ekipa, która potrafi porwać publikę i regularnie dostarcza numery skrojone pod taneczną noc.

Pełna rozpiska artystów. Kto jeszcze pojawi się na scenie?

Line-up opolskiego wydarzenia jest naprawdę szeroki, dzięki czemu praktycznie każdy fan disco polo znajdzie coś dla siebie. Na scenie wystąpią:

Skolim

Playboys

MiłyPan

Topky

Łobuzy

DiscoBoys

Klaudia Zielińska

Woners

Piękni i Młodzi

Defis

Topky dorzucą kobiecą energię i nowoczesne taneczne granie, Łobuzy tradycyjnie mogą namieszać humorem i przebojowym charakterem, a DiscoBoys, Klaudia Zielińska i Woners dopełnią ten wieczór solidną porcją imprezowego klimatu. To właśnie taki skład sprawia, że od początku do końca ma się dziać naprawdę dużo.

Gdzie i kiedy odbędzie się koncert w Opolu?

Wszystko wydarzy się w sobotę, 1 sierpnia 2026 roku w Amfiteatrze NCPP w Opolu, przy adresie Piastowska 14A, 45-081 Opole. To lokalizacja doskonale kojarzona z dużymi wydarzeniami muzycznymi, więc wakacyjna odsłona koncertu gwiazd ma idealne miejsce, by wybrzmieć naprawdę głośno.

Organizacyjnie warto zapamiętać trzy kluczowe godziny:

17:00 - otwarcie bram

- otwarcie bram 18:00 - start koncertów

- start koncertów 23:00 - planowane zakończenie imprezy

Nie tylko dla zagorzałych fanów. Taki koncert po prostu robi klimat

To wydarzenie jest szyte nie tylko pod tych, którzy disco polo mają w playliście od rana do nocy. Letni koncert w amfiteatrze, znane refreny, głośny śpiew publiczności i atmosfera wspólnej zabawy sprawiają, że nawet osoby słuchające na co dzień innych gatunków po prostu wchodzą w ten klimat. W takich momentach liczy się energia, luz i to charakterystyczne poczucie, że wakacje naprawdę trwają.

Właśnie dlatego Wakacyjny Koncert Gwiazd Opole 2026 może być jedną z tych imprez, o których później mówi się jeszcze długo po ostatnim bisie. Jeśli lubicie koncerty, na których scena żyje od pierwszych minut, a publiczność bawi się bez kalkulowania, tutaj trudno będzie o rozczarowanie.

Wieczór zapowiada się bardzo dobrze także pod względem pogody

Prognoza na koncertowy wieczór wygląda zachęcająco - w Opolu ma być około 25°C, a ryzyko opadów jest znikome. To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy planują kilka godzin zabawy pod chmurką i chcą po prostu skupić się na muzyce oraz dobrej atmosferze.

Jeśli wybieracie się samochodem, wcześniej dobrze zaplanować dojazd i miejsce postoju. W okolicy można szukać miejsc między innymi przy Parking Centrum Opole, Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 3, a także na pobliskich parkingach w Opolu oznaczonych jako Parking, 46-020 Opole. W przypadku dużych koncertów taki detal potrafi oszczędzić sporo czasu tuż przed startem imprezy.