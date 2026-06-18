PKP Intercity zapowiada nowe wagony. Podróżni łatwiej przewiozą narty i rowery

Specjalne wagony dla rowerzystów w pociągach PKP Intercity

Władze spółki sfinalizowały niedawno umowę opiewającą na ponad 193 miliony złotych. Porozumienie to zakłada gruntowną przebudowę oraz stałe serwisowanie czternastu specjalistycznych wagonów przeznaczonych do transportowania rowerów i sprzętu zimowego. Dla miłośników aktywnego odkrywania uroków Polski będzie to ogromne ułatwienie w planowaniu krajowych wojaży i wyjazdów z własnym ciężkim ekwipunkiem.

Modernizowane pojazdy szynowe oznaczane jako typ 609A zaoferują pasażerom zupełnie nową jakość podróżowania. Ich konstrukcja została dogłębnie przemyślana z myślą o rosnącej popularności turystyki aktywnej. Zamiast standardowych rozwiązań zastosowano bardzo szerokie wejścia zlokalizowane w centralnej części pociągu, przez co pasażerowie sprawnie ominą uciążliwy problem manewrowania z nieporęcznym bagażem w ciasnych korytarzach.

Wewnątrz zmodernizowanych składów zaprojektowano odpowiednią ilość miejsca na:

dwadzieścia cztery rowery

dwadzieścia par nart

czternaście desek snowboardowych

Taka spora pojemność przedziałów idealnie sprawdzi się zarówno podczas letnich wyjazdów nad Bałtyk czy na pojezierza, jak i w trakcie zimowych eskapad prosto w góry. Choć obecność pojedynczych wieszaków rowerowych stała się w ostatnich latach absolutnym standardem, to jednak tak potężnych przestrzeni transportowych dla miłośników jednośladów nie widzieliśmy na polskich torach od bardzo dawna.

Komfortowe wyposażenie nowych składów PKP Intercity

Przebudowane od podstaw wagony zapewnią podróżnym nie tylko doskonałe warunki do bezpiecznego przewożenia sprzętu sportowego, ale też ogromną wygodę. Na pokładzie podróżujący znajdą wszystko to, czego obecnie oczekuje się od współczesnej kolei dalekobieżnej.

Każdy pasażer po wejściu do pociągu będzie mógł skorzystać z:

trzydziestu dwóch wygodnych i ergonomicznych siedzeń

ośmiu dodatkowych rozkładanych foteli uchylnych

nowoczesnego systemu klimatyzacji

łatwo dostępnych gniazdek elektrycznych oraz portów USB

urządzeń skutecznie wzmacniających zasięg telefonii komórkowej

elektronicznych tablic systemu informacji pasażerskiej

ekologicznych i nowoczesnych toalet z obiegiem zamkniętym

Wykonawca zamówienia wymieni również wszystkie stare wózki jezdne na zdecydowanie nowocześniejsze i cichsze modele. Dzięki takiej modyfikacji podwozia odświeżone wagony będą ostatecznie przystosowane do kursowania z prędkością sięgającą 160 kilometrów na godzinę po zmodernizowanych krajowych szlakach kolejowych.

Spółka REMTRAK wykona modernizację taboru

Całym trudnym procesem odnowienia pojazdów zajmą się wykwalifikowani pracownicy należącego do grupy kapitałowej PKP Intercity zakładu REMTRAK. Wagony przejdą tam kompleksową i wielomiesięczną metamorfozę od samych kół aż po elementy dachu i wnętrza. Co niezwykle istotne, podpisany kontrakt gwarantuje państwowemu przewoźnikowi także długoterminowe utrzymanie techniczne sprzętu. Wykonawca zobowiązał się bowiem do profesjonalnego serwisowania maszyn przez maksymalnie 23 lata od momentu oficjalnego przekazania ich do użytku.

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Narodowy przewoźnik już teraz jasno deklaruje, że planuje wykorzystywać odnowiony tabor głównie w szczytach sezonu turystycznego. W okresie letnich wakacji przestronne wagony połączą największe polskie aglomeracje z nadmorskimi kurortami, województwem podlaskim oraz mazurskimi jeziorami. Natomiast kiedy tylko spadnie śnieg, spółka zamierza natychmiast skierować te same pojazdy na popularne trasy prowadzące prosto w Karkonosze oraz w zaśnieżone Tatry.

Prezes Janusz Malinowski chwali inwestycje kolejowe

Podczas oficjalnego i uroczystego sygnowania kontraktu w Opolu prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski zaznaczył ogromną skalę prowadzonych obecnie przez spółkę działań. Szef firmy poinformował uczestników konferencji, że łączna wartość wszystkich realizowanych umów na zakup i modernizację pociągów przekroczyła już zawrotną kwotę 18 miliardów złotych. Te gigantyczne nakłady finansowe w dłuższej perspektywie mają zagwarantować stabilny i w pełni nowoczesny rozwój państwowej floty pasażerskiej.

Reprezentanci wyłonionego wykonawcy czyli spółki REMTRAK również podkreślili wagę tego prestiżowego wydarzenia. Zwrócili oni uwagę wszystkim zebranym gościom, że najnowsze zlecenie idealnie uzupełnia potężny program modernizacyjny całego taboru. Wspomniany plan inwestycyjny obejmuje przecież zarówno budowę całkowicie nowych konstrukcji dla polskich pasażerów, jak i sukcesywne przywracanie dawnego blasku nieco starszym wagonom z potencjałem.

Autor: Amadeusz Calik Podpisanie umowy na 14 wagonów rowerowych w opolskim REMTRAKU

PKP INTERCITY KUPUJE UŻYWANE WAGONY Z NIEMIEC. ZOBACZ, JAK WYGLĄDAJĄ PO MODERNIZACJI: