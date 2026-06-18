Martyniuków zabrakło na urodzinach wnuka. Rodzinny konflikt nadal trwa? Mocna reakcja Danuty!

Zenon i Danuta Martyniuk: Wielcy nieobecni na urodzinach wnuka

Daniel Martyniuk (36 l.) jest jedynym synem Zenona i Danuty Martyniuków oraz największym skandalistą w rodzinie. Głośno zrobiło się o nim za sprawą wystawnego ślubu z pierwszą żoną. Mimo narodzin córeczki małżeństwo nie przetrwało za długo, a dziś młody Martyniuk ma już nową rodzinę. Drugie małżeństwo oraz kolejne dziecko nie uspokoiło Daniela i dziś mówi się o nim głównie za sprawą kolejnych skandali.

Znani rodzice długo go bronili, ale po jego ubiegłorocznych "wyczynach", z samolotową awanturą na czele, nawet oni stracili do niego cierpliwość. Jednak nieustannie wielokrotnie podkreślali chęć pomocy synowi i odbudowania relacji, natomiast Daniel Martyniuk wskazywał za to na poczucie niezrozumienia.

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Rodzinny konflikt trwa? Stanowcza reakcja Danuty Martyniuk

Burzliwe relacje łączą go również z drugą żoną Faustyną. W połowie czerwca ubiegłego roku na świat przyszedł syn pary Florian. Rodzice kilka dni temu wyprawili chłopcu urodziny. Faustyna Martyniuk podzieliła się w internecie nagraniem z imprezy. Internauci od razu zauważyli, że zabrakło na nich dziadków od strony ojca.

Zenon Martyniuk (56 l.) rzadko wypowiada się na tematy rodzinne. O wiele chętniej robi to jego żona Danuta (59 l.). Danusia Martyniuk długo broniła swojego syna jak lwica. Jednak wiele wskazuje na to, że ich relacje nie są obecnie za dobre. Komentarz postanowiła uzyskać redakcja Plotka. Po kilku nieodebranych telefonach ukochana króla disco polo ostatecznie oddzwoniła, ale po pytaniu o nieobecność na urodzinach wnuka bez słowa rzuciła słuchawką!

Zenon i Danuta Martyniukowie mają jeszcze starszą wnuczkę, z którą starają się być w regularnym kontakcie. Laura skończyła w tym roku siedem lat. Pewien czas temu dumny dziadek wyznał, że dziewczynka odziedziczyła po nim zamiłowanie do muzyki.

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