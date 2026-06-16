Daniel Martyniuk pojawił się na 1. urodzinach synka. Rodzina obsypała malucha prezentami. Zabrakło Danusi i Zenka?

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-16 10:32

Daniel Martyniuk postanowił wziąć się za siebie i zmienić dla swojej rodziny. Wspiera go w tym ukochana żona Faustyna. Wszystko dla małego Floriana, który potrzebuje taty. Jak się okazuje, maluch świętował roczek w gronie najbliższych. Jak wyglądały urodzinki? Kilka gestów Daniela może was zaskoczyć!

Kim jest Daniel Martyniuk? 

Daniel Martyniuk, urodzony w 1989 roku syn gwiazdora disco polo Zenona Martyniuka i jego żony Danuty, jest z wykształcenia nawigatorem po Akademii Morskiej w Gdyni. Rozpoznawalność przyniosły mu jednak nie osiągnięcia zawodowe, lecz liczne skandale obyczajowe. W życiu prywatnym dwukrotnie brał ślub – z pierwszą żoną, Eweliną, ma córkę Laurę, natomiast z drugą, Faustyną (poślubioną w 2023 roku), ma syna Floriana urodzonego w czerwcu 2025 roku.

Wizerunek Martyniuka nadszarpnęły głośne afery internetowe, w tym publikowanie wulgarnych relacji w mediach społecznościowych oraz upublicznienie nagich zdjęć obecnej żony. Do jego najgłośniejszych wybryków należy sytuacja z października 2025 roku, gdy przez jego zachowanie samolot lecący do Warszawy musiał awaryjnie lądować w Nicei, co skończyło się interwencją policji (sam zainteresowany zapowiedział proces przeciwko liniom lotniczym, twierdząc, że potraktowano go niesprawiedliwie). Kolejny kryzys wywołał w święta Bożego Narodzenia 2025 roku, kiedy publicznie zaatakował w sieci swoich rodziców, zarzucając ojcu stosowanie przemocy domowej wobec matki.

Mężczyzna nagle zniknął z mediów społecznościowych po nagraniach, w których obrażał prezydenta RP - Karola Nawrockiego. Okazało się, że Daniel wtedy udał się na terapię, aby walczyć o lepsze ja dla swojej rodziny.

Daniel Martyniuk jednak pojawił się na chrzcie syna! Kilka dni wcześniej wywołał aferę w samolocie

Wielka przemiana Daniela Martyniuka. Tak świętuje roczek synka 

Daniel Martyniuk po wielkim powrocie do mediów społecznościowych, publikuje z ogromną rozwagą. Widać, że młody tata przeszedł ogromną przemianę, a to wszystko dla małego Florianka, który ostatnio świętował swój roczek. Faustyna postanowiła podzielić się nagraniem z imprezy. Uroczystość była mała, ale widać na niej personalizowany balon, tort i dosyć drogie prezenty. Jeden z nich to Lamborghini Revuelto, którego ceny wahają się od 800 do nawet 2000 zł (w zależności od dokładnego modelu i personalizacji).  Na filmie widać też, że choć Daniel uśmiechnięty, trzyma delikatny dystans od wszystkiego. 

Fanów jednak zaniepokoiło coś innego - na nagraniu nie widać w ogóle Danuty i Zenka Martyniuków. Przy stole siedział komplet gości, ale zabrakło tam gwiazdy disco polo. 

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wyglądał roczek małego Martyniuka! 

Roczek syna Daniela Martyniuka
Galeria zdjęć 20
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DANIEL MARTYNIUK