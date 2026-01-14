Szok, co on wyczynia?! Martyniuk publikuje bardzo intymne treści. Rodzinny konflikt wymknął się spod kontroli

Lawina wpisów od samego rana. Ponad 30 postów w jeden dzień

Jak zauważyli internauci, Daniel Martyniuk przez ostatnie kilka godzin opublikował kilkadziesiąt relacji i postów, w których nie krył emocji. Wpisy były pełne wulgaryzmów, oskarżeń i osobistych rozliczeń. Martyniuk wyliczał kwoty, które – jak twierdzi – miały zostać mu "zabrane" w ramach alimentów, domagał się ich zwrotu i wprost oczekiwał, że media zajmą się rzekomymi przewinieniami jego byłej żony. W swoich publikacjach wielokrotnie podkreślał, że czuje się niesprawiedliwie potraktowany, a konflikt – według niego – trwa od dłuższego czasu.

Ostre słowa pod adresem rodziny

Na tym jednak się nie skończyło. W emocjonalnych relacjach Daniel Martyniuk uderzał nie tylko w byłą partnerkę, ale także w swoją rodzinę, a na koniec w obecna żonę. Wpisy miały chaotyczny charakter, pojawiały się jeden po drugim, często w krótkich odstępach czasu, co tylko potęgowało wrażenie eskalacji konfliktu. Internauci zwracali uwagę, że ton publikacji jest coraz ostrzejszy, a granice prywatności – coraz bardziej zacierane.

Bardzo intymne treści wywołały szok

Kulminacją porannej serii wpisów była publikacja bardzo intymnych zdjęć Faustyny, które – zdaniem wielu obserwatorów – nigdy nie powinny trafić do przestrzeni publicznej. Materiały te wywołały natychmiastowe poruszenie i falę komentarzy, w których internauci pisali wprost, że sytuacja „wymknęła się spod kontroli”. Część osób apelowała o usunięcie treści i zachowanie prywatności, inni wyrażali zaniepokojenie stanem emocjonalnym Martyniuka. Większość opowiedziała się o stronie kobiety.

Pod publikacjami szybko zaczęły pojawiać się komentarze pełne niepokoju. Użytkownicy sieci zwracają uwagę, że publiczne pranie prywatnych spraw – zwłaszcza w takiej formie – może mieć poważne konsekwencje dla wszystkich stron konfliktu.

Chłopie, ileż można? Są granice, we wszystkim. Bez względu na ciężkość całokształtu spraw to musi mieć finał. Pomyśl jaki w przyszłości dla Twoich dzieci... Nie wierzę

Wielu fanów i obserwatorów podkreśla, że to nie pierwszy raz, gdy Daniel Martyniuk trafia na nagłówki z powodu kontrowersyjnych zachowań w sieci, jednak obecna sytuacja wydaje się szczególnie poważna. Na razie Daniel Martyniuk nie odniósł się do reakcji internautów ani nie wyjaśnił, czy zamierza usunąć opublikowane treści. Rodzinny konflikt, który od dawna tlił się w tle, właśnie wybuchł z pełną siłą, a jego publiczny charakter budzi ogromne kontrowersje.