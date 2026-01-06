Syn Zenka Martyniuka od lat pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego show-biznesu. Daniel bardzo często pojawia się w mediach w kontekście burzliwego życia prywatnego oraz medialnych ekscesów. Przez ostatnie dni było o nim ciszej, aż do teraz. Co znowu nawywijał?

Przerażająca "przepowiednia" Daniela Martyniuka na 2026? "Kupcie sobie grób na cmentarzu"

Daniel Martyniuk niespodziewanie postanowił zabrać głos na temat twórców działających w sieci, a konkretnie gitarzystów publikujących krótkie filmiki ze swoimi popisami muzycznymi. W jego ocenie wielu z nich nie tylko mija się z prawdą, ale wręcz świadomie wprowadza swoich widzów w błąd.

Na InstaStories i w relacjach pojawiła się seria ostrych komentarzy, w których Martyniuk zarzucał artystom, że nie grają naprawdę, a jedynie udają pod nagrany wcześniej dźwięk! Jego wypowiedzi były pełne emocji. Padły też wulgarne określenia oraz oskarżenia o robienie z odbiorców "idiotów".

Szczególnie mocno oburzyło go rzekome "obrażanie legend muzyki" poprzez nieprawidłowe techniki gry i pozorowanie umiejętności. Według Daniela takie nagrania nie mają nic wspólnego z autentycznym muzykowaniem, a jedynie z pogonią za zasięgami i polubieniami fanów.

Na tym jednak się nie skończyło. W kolejnych relacjach syn gwiazdora disco polo poszedł o krok dalej, kierując w stronę internetowych twórców dość brutalne słowa. Część internautów może być zaskoczona takimi emocjami, jednak ci, którzy obserwują Daniela doskonale wiedzą, na co go stać.

Kupcie sobie grób na cmentarzu, zarezerwujcie sobie miejsce k**** już wasz czas. Weźcie sobie pokupujcie to k**** - powiedział Daniel Martyniuk na swoim InstaStories.

