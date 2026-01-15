„2016 challenge” zalewa internet. Gwiazdy też nie próżnują. Wyzwanie już podjęły Doda, Rozenek i Olejnik

Czym właściwie jest „2016 challenge” i skąd się wziął?

"2016 challenge" to trend, który w ostatnich tygodniach masowo pojawił się w mediach społecznościowych – głównie na Instagramie i TikToku. Polega na powrocie do zdjęć, filmów i wspomnień sprzed dziewięciu lat, a następnie zestawieniu ich z teraźniejszością. Najczęściej są to kadry z wakacji, pracy, dawnych związków lub momentów przełomowych w życiu. W przeciwieństwie do klasycznych wyzwań typu "10 years challenge", ten trend nie skupia się wyłącznie na wyglądzie. Znacznie ważniejsze są emocje, kontekst i zmiana życiowa – a czasem wręcz jej brak.

Dlaczego akurat rok 2016?

Rok 2016 coraz częściej nazywany jest w internecie "ostatnim normalnym rokiem". To czas sprzed pandemii, wojny, kryzysów gospodarczych i powszechnego zmęczenia, które dziś odczuwają zarówno zwykli użytkownicy, jak i gwiazdy. Dla wielu osób był to moment: większej beztroski, mniejszej presji w social mediach, innego tempa życia i pracy, świata "sprzed wszystkiego". Nic dziwnego, że powrót do tamtego okresu budzi tak silne emocje – od nostalgii, przez wzruszenie, aż po gorzką refleksję.

„2016 challenge” idealnie wpisuje się w nastroje społeczne – zmęczenie, potrzebę wspomnień i tęsknotę za czasami, które wydają się dziś prostsze. To właśnie dlatego ten trend tak szybko zyskał popularność i wciąż przyciąga kolejne znane nazwiska. Bo choć minęło zaledwie dziewięć lat, dla wielu osób to… zupełnie inny świat.

Nie tylko zdjęcia. Liczy się historia

W "2016 challenge" nie chodzi o perfekcyjny kadr ani idealne ciało. Coraz częściej gwiazdy i influencerzy dodają do zdjęć długie opisy, w których wspominają: dawne marzenia, osoby, których dziś już nie ma w ich życiu, początki kariery, decyzje, które zmieniły wszystko. To właśnie te opisy sprawiają, że trend przestaje być pustą zabawą, a staje się osobistym zapisem drogi, jaką ktoś przeszedł przez ostatnią dekadę. Dla celebrytów „2016 challenge” to idealny sposób, by pokazać się w bardziej prywatnej odsłonie, zbudować emocjonalną więź z obserwatorami i przypomnieć swoje początki. W czasach, gdy internet pędzi szybciej niż kiedykolwiek, takie zatrzymanie się na chwilę działa na odbiorców wyjątkowo mocno.

Gwiazdy podemują wyzwanie: Olejnik, Winiawa, Rozenek-Majdan, Opozda i inni

Monika Olejnik podeszła do „2016 challenge” w charakterystycznym dla siebie stylu. Dziennikarka wróciła do wspomnień z podróży, pracy i ważnych wydarzeń sprzed lat, pokazując, że dla niej liczy się nie tylko obraz, ale przede wszystkim treść. W jej wpisie pojawiła się nostalgia, ale też refleksja nad tym, jak szybko upływa czas.

Joanna Koroniewska postawiła na dystans i humor. Aktorka zestawiła teraźniejszość z 2016 rokiem, żartując, że właściwie… niewiele się zmieniło. Jej wpis wywołał lawinę komentarzy – fani docenili luz, autoironię i brak presji na idealny wizerunek. To jeden z tych postów, który bardziej rozbraja szczerością niż samym zdjęciem.

Olga Frycz w swoim „2016 challenge" wróciła do momentów, które – jak sama sugeruje – miały ogromny wpływ na jej dalsze życie. Aktorka przypomniała nie tylko kadry sprzed lat, ale też emocje, relacje i wydarzenia, które ją ukształtowały. Dziś jest w zupełnie innym miejscu – prywatnie i życiowo – co czyni ten powrót szczególnie wymownym.

Małgorzata Rozenek-Majdan potraktowała „2016 challenge" jak osobistą kronikę. W swoim wpisie wyliczyła, ile wydarzyło się w tamtym roku: ślub, podróże, projekty zawodowe, pierwsze duże zmiany. Zestawienie z teraźniejszością pokazuje jedno – tempo jej życia wcale nie zwolniło, a 2016 był dopiero początkiem bardzo intensywnego okresu.

Doda wróciła do 2016 roku z rozmachem. W jej poście pojawiły się wspomnienia związane z teatrem, muzyką, nagrodami i momentami przełomowymi w karierze. Artystka podkreśliła, jak wiele udało jej się osiągnąć i jak bardzo zmieniła się jako kobieta i twórczyni. To jeden z najbardziej rozbudowanych i osobistych wpisów w ramach tego trendu.

Joanna Opozda nie ukrywa, że 2016 wspomina wyjątkowo dobrze. Aktorka przypomniała swoje zawodowe sukcesy, okładki magazynów, pierwsze duże kroki w show-biznesie.

Dlaczego ten trend tak porusza?

„2016 challenge” to coś więcej niż porównanie zdjęć. Dla wielu gwiazd – i internautów – to symbol czasów sprzed pandemii, kryzysów i życiowych zawirowań. Rok 2016 jawi się jako moment względnej beztroski, który dziś budzi nostalgię i skłania do refleksji. Ten trend pokazuje, jak bardzo – i jak szybko – potrafi zmienić się życie. Nawet u tych, którzy są na świeczniku.

