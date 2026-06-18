Marzena Kipiel-Sztuka nie zdążyła pojednać się z siostrą. Teraz Dorota wyznaje, co się działo w dzieciństwie

Miliony Polaków przez lata kochały Marzenę Kipiel-Sztukę w roli Halinki Kiepskiej w serialu "Świat według Kiepskich". Gwiazda zmarła po ciężkiej chorobie w wieku 58 lat.

Co się działo w dzieciństwie Marzeny Kipiel-Sztuki?

I choć aktorka odeszła 2. lata temu, do przestrzeni publicznej wciąż wracają pytania o jej relacje rodzinne i życie prywatne. Siostra gwiazdy, Dorota Kipiel nie ukrywa, że więź z Marzeną Kipiel-Sztuką przez lata była skomplikowana. Między kobietami dochodziło do nieporozumień, które narastały z czasem, a niektórych spraw nie udało się nigdy wyjaśnić.

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"Od dziecka chciałam być tak jak ona"

Dziś jednak, jak podkreśla Dorota Kipiel, pamięć o Marzenie ma inny wymiar. W rozmowie z "Faktem" siostra aktorki wraca do wspomnień z dzieciństwa i młodości, kiedy starsza siostra była dla niej ogromnym autorytetem.

Marzena była dla mnie wzorem. Bywało bardzo różnie między nami, od dziecka chciałam być tak jak ona.

"Brakuje przytulenia się do niej"

Siostra Marzeny Kipiel-Sztuki mówi, że teraz jest etap, w którym najlepiej pamięta codzienne, najprostsze rzeczy. Brakuje jej nie scenicznych sukcesów gwiazdy, tylko jej zwykłej obecności i bliskości.

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Brakuje jej zapachu, uśmiechu, przytulenia się do niej

- powiedziała wzruszona.

Mieszane uczucia siostry po śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki

W listopadzie 2025 roku Dorota Kipiel wystąpiła w śniadaniówce "Halo tu Polsat" i wtedy przyznała, że do dziś czuje obecność siostry.

To są takie mieszane bardzo często uczucia. Czasami jest złość na to, że odeszła, czasami jest radość, że już się nie męczy. Dzisiaj jest trochę spokojniej, wczoraj jak jechałam pociągiem, przyznam szczerze, ryczałam jak bóbr.

Relacja sióstr Kipiel nie należała do łatwych i nie zdążyły się w pełni pojednać. Na szczęscie pozostały wspomnienia, które są dla siostry aktorki najcenniejsze.

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Polacy pokochali ją za rolę Halinki Kiepskiej. Tak wygląda grób Marzeny Kipiel-Sztuki