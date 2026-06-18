Edyta Herbuś pręży się w bikini i rzuca złotymi myślami. "Czego pragnie moje ciało? Czułości, Miękkości, Nawilżenia"

Edyta Herbuś z ukochanym wystąpią w "Azja Express"

Edyta Herbuś (45 l.) to kobieta wielu talentów - tańczy, śpiewa, gra i odnosi sukcesy jako influencerka. Jest częścią polskiego show-biznesu nieprzerwanie od 20 lat. Sławę przyniósł jej program "Taniec z Gwiazdami". Dziś z pewnością to ona byłaby gwiazdą w swojej parze, ale wtedy zaczynała jako tancerka.Piękna tancerka od lat należy do śmietanki towarzyskiej polskiego show-biznesu. Obecnie częściej niż na parkiecie można ją podziwiać na deskach teatrów oraz ekranach telewizorów. Edyta Herbuś wystąpiła m.in. w "Klanie", "Pierwszej miłości", "Bodo", "Barwach szczęścia" czy "Przyjaciółkach".

Była trenerka "Tańca z Gwiazdami" razem ze swoim partnerem Piotrem Bukowieckim (46 l.) wzięła udział w najnowszej odsłonie programu "Azja Express". Niedawno zakończyły się zdjęcia do nowych odcinków, które zostaną wyemitowane najpewniej jesienią. To wtedy dowiemy się, do którego etapu udało im się dotrzeć.

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Edyta Herbuś chwali się zgrabnym ciałem i rozmyśla o wdzięczności

Herbuś i Bukowiecki mają za sobą wykańczający wyścig po Azji. Nic więc dziwnego, że gwiazda polskiego show-biznesu postanowiła się nieco zrelaksować. Na Instagramie zamieściła filmik, na którym można podziwiać jej zgrabne ciało. 45-latka wyleguje się na brzegu basenu ubrana jedynie w czarne bikini.

Przy okazji podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat wdzięczności oraz regeneracji organizmu po wysiłku.

To drobne z pozoru ciałko, przemierzyło ostatnio nie lada wyprawę… 2,5 tys kilometrów. I to w jakim stylu. Po tym intensywnym wysiłku, maratonie zmagań, działania na granicy walki o przetrwanie, czas odpocząć …Dlatego pozwalam, by teraz to ono wyznaczało rytm, bez pośpiechu, najmniejszej presji czy oceniania - napisała nawiązując do udziału w show TVN-u.

W kolejnej części zastanawiała się czego naprawdę potrzebuje teraz jej ciało.

Czego pragnie dziś moje ciało?CzułościMiękkościNawilżeniaSpokojuZdrowego jedzeniaHarmoniiRegeneracjiPrzepływu energii męskiej i żeńskiejPołączenia z intuicją, bez zagłuszania … Właśnie tak czuję się połączona ze ŹRÓDŁEM - napisała Herbuś.

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Sonda Izabella Krzan jako prowadząca "Azja Express" - czy to dobry wybór? TAK, BARDZO PASUJE NA TO MIEJSCE NIE, JAKOŚ TEGO NIE WIDZĘ NIE MAM ZDANIA NA TEN TEMAT