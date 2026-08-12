Nina Dobrev nie do poznania! Radykalna metamorfoza gwiazdy "Pamiętników wampirów"

Zaskakująca decyzja aktorki

Kiedy przed laty ujawniono, że Nina Dobrev wcieli się w postać Eleny w "Pamiętnikach wampirów", fani nie kryli oburzenia. Aktorka z ciemnymi włosami i brązowymi oczami zupełnie nie przypominała książkowego ideału stworzonego przez L.J. Smith, która opisała bohaterkę jako niebieskooką blondynkę. Zmiana wizerunku nie wchodziła jednak wtedy w grę. Zdecydowano się zmodyfikować kanon, co sprawiło, że telewizyjna Elena odbiegała wyglądem od literackiego pierwowzoru.

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Nina Dobrev blondynką. Przeszła metamorfozę do roli

Teraz sytuacja się powtarza w związku z angażem Niny Dobrev do ekranizacji książki "Zdarzyło się pewnego lata", gdzie znów pojawiły się kontrowersje wokół koloru włosów postaci. Bohaterka, Piper, również jest blondynką. Tym razem jednak aktorka postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom i zdecydowała się na założenie peruki. Zrobiła już sobie zdjęcia z planu zdjęciowego, które wywołały sporo komentarzy. Zmiana wydaje się jej pasować, choć sama jakość peruki budzi pewne zastrzeżenia.

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"Zdarzyło się pewnego lata" - o czym opowie film?

Filmowa adaptacja "Zdarzyło się pewnego lata" zapowiada się jako opowieść pełna uczuć, idealna dla fanów twórczości Nicholasa Sparksa. Główna bohaterka to przyzwyczajona do luksusu influencerka z dużej metropolii. Jej przeciwieństwem jest miejscowy rybak o raczej mrocznym usposobieniu. Oboje spotykają się w niewielkiej miejscowości, a ich relacja to klasyczny przypadek miłości pomimo przeciwności losu i ogromnych różnic w charakterach. Podstawą scenariusza jest książka Tessy Bailey, bardzo popularna w mediach społecznościowych, szczególnie na TikToku (tzw. BookTok). Hashtag #ItHappenedOneSummer zyskał popularność na poziomie 235 milionów wyświetleń. Opublikowano również szczegóły dotyczące fabuły, która zapowiada się intrygująco:

Piper Bellinger jest ikoną mody i influencerką, ma opinię dzikiego dziecka, a paparazzi nieustannie depczą jej po piętach. Zwariowana i nieobliczalna. Po jednej z szalonych imprez na dachu wieżowca w Los Angeles ojczym odcina ją od funduszy i wysyła do Westport, by wraz z siostrą poprowadziła portowy bar ich zmarłego ojca. Zaraz po przyjeździe na miejsce Piper poznaje rosłego, brodatego kapitana Brendana, który nie daje jej nawet tygodnia na przetrwanie poza Beverly Hills. Rzeczywiście, Piper na samą myśl, że ma spać w obskurnym mieszkaniu z piętrowym łóżkiem dostaje wysypki. Ale jest zdeterminowana, by pokazać ojczymowi – i seksownemu miejscowemu ponurakowi – że ma coś więcej do zaoferowania poza śliczną buzią. Westport jest małym miasteczkiem, więc Piper i Brendan wpadają na siebie kilka razy dziennie. Choć są jak dwa bieguny – kochająca zabawę lwica salonowa i szorstki rybak – coś ich do siebie przyciąga. Początkowo Piper nie chce żadnych rozrywek, nie też ma zamiaru poświęcać czasu mężczyźnie, który tygodniami żegluje w stronę zachodzącego słońca. Kiedy jednak odległa przeszłość do niej wraca, młoda kobieta zaczyna się czuć w Westport coraz bardziej jak w domu. Zastanawia się, czy wystawne życie, jakie wiodła, jest tym, czego faktycznie pragnie. Pewnego dnia LA upomina się o nią, ale niewykluczone, że Brendan i to miasteczko pełne wspomnień, już skradli jej serce. [za: wydawnictwo Muza]

W filmie partnerem Niny Dobrev na ekranie będzie Tyler Hoechlin, znany widzom z ról w "Teen Wolf" oraz serialu "Superman i Lois". Twórcy nie ogłosili jeszcze oficjalnej daty wejścia filmu do kin.

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