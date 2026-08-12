Wielki powrót kultowych serii do kin. Kiedy oglądać "Harry'ego Pottera" i "Piratów z Karaibów"?

Harry Potter ponownie zagości na dużym ekranie. Gdzie obejrzeć kultową sagę?

Zbliżająca się 25. rocznica premiery obrazu "Harry Potter i kamień filozoficzny" skłoniła Cinema City do zorganizowania wyjątkowych seansów całej sagi opartej na twórczości J.K. Rowling. Wydarzenie to swoim zasięgiem obejmie kina w całej Polsce, a miłośnicy przygód młodego czarodzieja będą mogli przypomnieć sobie jego losy od 28 sierpnia do 3 września 2026 roku. Dokładny rozkład jazdy, wraz z godzinami pokazów, udostępniono w programach konkretnych kin.

Jeśli chodzi o Multikino, to przynajmniej na razie, sieć ta nie przedstawiła żadnych konkretnych planów związanych z wyświetlaniem przygód "Harry'ego Pottera".

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Piraci z Karaibów znów na dużym ekranie. Fani zachwyceni powrotem trylogii

Kolejną niespodzianką dla kinomanów jest powrót "Piratów z Karaibów" na ekrany, przy czym nacisk położono tu na oryginalną trylogię, obejmującą części: "Klątwa Czarnej Perły", "Skrzynia umarlaka" oraz "Na krańcu świata". Na powrót kapitana Jacka Sparrowa zdecydowały się sieci Multikino i Cinema City, dając widzom możliwość wyboru między pojedynczymi seansami a pełnym maratonem. Multikino zaprasza widzów w dniach 19-21 września, natomiast Cinema City przygotowało atrakcję na długi weekend od 14 do 16 sierpnia, codziennie o godzinie 19:30. Więcej szczegółów znajduje się na oficjalnych stronach obu sieci.

Jak dobrze znasz najsłynniejsze filmowe hity? QUIZ, który rozwiążą tylko prawdziwi znawcy kina Pytanie 1 z 10 Której z poniższych części "Gwiezdnych wojen" nie wyreżyserował George Lucas? "Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja" "Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje" "Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów" "Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo" Następne pytanie

Sierpniowe nowości kinowe. Co warto zobaczyć na wielkim ekranie?

Choć powroty gigantów przyciągają uwagę, sierpień to również sporo świeżych tytułów. Na szczególną uwagę zasługują następujące produkcje:

"Kandydaci śmierci" (premiera 7 sierpnia),

"Koniec ulicy Dębowej" (premiera 14 sierpnia),

"Historie równoległe" (premiera 14 sierpnia),

"Tylko jedna noc" (premiera 14 sierpnia),

"Odzyskany" (premiera 14 sierpnia),

"Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru" (premiera 21 sierpnia),

"Bogaci i martwi" (premiera 21 sierpnia),

"Wrong Girls" (premiera 21 sierpnia),

"Gwiazdozbiór Psa" (premiera 28 sierpnia),

"Gorzkie święta" (premiera 28 sierpnia),

"Sunny Dancer" (premiera 28 sierpnia).

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