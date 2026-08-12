Wielki powrót kultowych serii do kin. Kiedy oglądać "Harry'ego Pottera" i "Piratów z Karaibów"?

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Harry Potter ponownie zagości na dużym ekranie. Gdzie obejrzeć kultową sagę?
Zbliżająca się 25. rocznica premiery obrazu "Harry Potter i kamień filozoficzny" skłoniła Cinema City do zorganizowania wyjątkowych seansów całej sagi opartej na twórczości J.K. Rowling. Wydarzenie to swoim zasięgiem obejmie kina w całej Polsce, a miłośnicy przygód młodego czarodzieja będą mogli przypomnieć sobie jego losy od 28 sierpnia do 3 września 2026 roku. Dokładny rozkład jazdy, wraz z godzinami pokazów, udostępniono w programach konkretnych kin.
Jeśli chodzi o Multikino, to przynajmniej na razie, sieć ta nie przedstawiła żadnych konkretnych planów związanych z wyświetlaniem przygód "Harry'ego Pottera".
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Piraci z Karaibów znów na dużym ekranie. Fani zachwyceni powrotem trylogii
Kolejną niespodzianką dla kinomanów jest powrót "Piratów z Karaibów" na ekrany, przy czym nacisk położono tu na oryginalną trylogię, obejmującą części: "Klątwa Czarnej Perły", "Skrzynia umarlaka" oraz "Na krańcu świata". Na powrót kapitana Jacka Sparrowa zdecydowały się sieci Multikino i Cinema City, dając widzom możliwość wyboru między pojedynczymi seansami a pełnym maratonem. Multikino zaprasza widzów w dniach 19-21 września, natomiast Cinema City przygotowało atrakcję na długi weekend od 14 do 16 sierpnia, codziennie o godzinie 19:30. Więcej szczegółów znajduje się na oficjalnych stronach obu sieci.
Sierpniowe nowości kinowe. Co warto zobaczyć na wielkim ekranie?
Choć powroty gigantów przyciągają uwagę, sierpień to również sporo świeżych tytułów. Na szczególną uwagę zasługują następujące produkcje:
- "Kandydaci śmierci" (premiera 7 sierpnia),
- "Koniec ulicy Dębowej" (premiera 14 sierpnia),
- "Historie równoległe" (premiera 14 sierpnia),
- "Tylko jedna noc" (premiera 14 sierpnia),
- "Odzyskany" (premiera 14 sierpnia),
- "Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru" (premiera 21 sierpnia),
- "Bogaci i martwi" (premiera 21 sierpnia),
- "Wrong Girls" (premiera 21 sierpnia),
- "Gwiazdozbiór Psa" (premiera 28 sierpnia),
- "Gorzkie święta" (premiera 28 sierpnia),
- "Sunny Dancer" (premiera 28 sierpnia).
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