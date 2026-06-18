Kiedy "Nasza wina: Londyn" trafi do Prime Video? Trochę chyba poczekamy

Co działo się w filmie "Twoja wina: Londyn"?

Po intensywnych wydarzeniach z pierwszej części, Noah i Nick są silniejsi i bardziej zakochani. Niestety, ich drogi powoli zaczynają się rozchodzić, a relacja przechodzi poważny test. Noah rozpoczyna studia w Oksfordzie, podczas gdy Nick tonie w obowiązkach zawodowych. Pojawienie się nowych postaci budzi nieprzewidziane uczucia i zazdrość, co prowadzi do pierwszych konfliktów. Ich wydawałoby się nierozerwalna więź słabnie, a zaufanie zostaje wystawione na próbę. Para staje przed trudnym wyborem: walczyć o swoje uczucie czy zaryzykować jego bezpowrotną utratę.

"Nasza wina" - jak dobrze pamiętasz dwie poprzednie części? Pytanie 1 z 16 Jaką książkę czyta Noah w drodze do willi Leisterów na początku "Mojej winy"? "Wichrowe wzgórza" "Rozważną i romantyczną" "Dumę i uprzedzenie" Następne pytanie

"Nasza wina: Londyn" - kiedy premiera 3. części?

Dobra nowina brzmi: prace na planie "Naszej winy: Londyn" dobiegły końca na początku zeszłego listopada. Zła wiadomość jest taka, że choć nie znamy jeszcze oficjalnej daty debiutu, historia hiszpańskich wersji, kręconych jedna po drugiej, sugeruje długie oczekiwanie – w tamtym przypadku na trzeci film trzeba było czekać okrągły rok. Można więc przypuszczać, że Prime Video pokaże "Naszą winę: Londyn" dopiero w 2027 roku.

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Czy zobaczymy 4. część - "Ich wina"?

Nieoczekiwanie w maju zadebiutowała czwarta książka z cyklu pod tytułem "Ich wina", udowadniając, że to nie koniec perypetii głównych bohaterów. Polskie tłumaczenie ma ukazać się w przyszłym roku, jednak platforma streamingowa na razie milczy w kwestii kolejnego filmu. Co ciekawe, powstanie hiszpańskiej ekranizacji tej części stoi pod znakiem zapytania ze względu na napięte relacje między aktorami grającymi główne role. Czas pokaże, jak potoczą się losy tej produkcji.

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