Netflix kopiuje "Biały lotos"? Nowy hiszpański serial to idealna propozycja na wakacje

Kasia Kowalska
2026-06-18 15:50

Zbliża się lato, a Netflix zabiera nas na Teneryfę, gdzie sielanka szybko zamieni się w koszmar. Nowa produkcja giganta streamingowego to mieszanka mrocznych intryg przypominających "Biały lotos" oraz młodzieżowych dramatów w stylu "Szkoły dla elity". O czym dokładnie opowie hiszpańska "Oaza"?

Młoda kobieta w różowych okularach przeciwsłonecznych, czerwonym topie i złotym naszyjniku trzyma drinka z soloną brzegówką. Scena nawiązuje do serialu Oaza na Netflix, łączącego intrygi Białego Lotosu z młodzieżowymi dramatami, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Netflix/ Materiały prasowe

Nowy serial Netflixa łączy klimat "Białego lotosu" z młodzieżowymi intrygami ze "Szkoły dla elity". Luksusowy kurort, zepsuci bogacze i tajemnicze morderstwo – "Oaza" to wyraźna odpowiedź platformy streamingowej na hit HBO, z tą różnicą, że skierowana głównie do młodszych widzów. Akcja skupia się na grupie nastolatków, co powinno przyciągnąć fanów pierwszych, jeszcze znośnych sezonów hiszpańskiego tasiemca, zanim jego jakość drastycznie spadła.

Fabuła serialu "Oaza" na Netflix

Z oficjalnych zapowiedzi wynika, że tytułowa "Oaza" to najbardziej ekskluzywny kurort wypoczynkowy, przeznaczony wyłącznie dla najbogatszych elit. Znajdziemy tam prywatne plaże, zamknięte strefy VIP i wszechobecną, dyskretną ochronę, co ma gwarantować gościom beztroskie wakacje. Sielanka zostaje jednak brutalnie przerwana, gdy na teren ośrodka wkracza policja w związku z zaginięciem jednego z gości. W ułamku sekundy każdy staje się podejrzanym, a opuszczenie luksusowej pułapki jest niemożliwe aż do zakończenia śledztwa.

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Obsada i data premiery serialu "Oaza"

Za sterami nowej hiszpańskiej produkcji stoi Ramón Campos, twórca znany między innymi z netflixowych "Telefonistek" oraz dramatu "W czasach wojny". W pracy nad scenariuszem wspierali go Javier Chacártegui, Jon de la Cuesta i David Orea, mający na swoim koncie pracę przy takich tytułach jak "Sprawa Asunty" czy "Czarna wdowa". Premiera wszystkich odcinków "Oazy" na platformie Netflix zaplanowana jest na 19 czerwca. W głównych rolach zobaczymy takich aktorów jak:

  • Berta Castañé jako Maca,
  • Ana Garcés jako Helena,
  • Tomy Aguilera jako Dani,
  • Victoria Kantch jako Celia.

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Zwiastun hiszpańskiego serialu "Oaza"

Wraz ze zbliżającą się premierą, widzowie mogą już obejrzeć zwiastun, który wprowadza w mroczny, wakacyjny klimat nowej hiszpańskiej produkcji.

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