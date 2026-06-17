Co już wiemy o nadchodzących odcinkach "Rancza"? Zebraliśmy wszystkie kluczowe informacje o serialu

O tym, że Robert Brutter napisał projekt, planowany jako filmowa kontynuacja serialu Ranczo, było wiadomo już od co najmniej 2020 roku. Niestety, projekt miał zostać anulowany po śmierci Pawła Królikowskiego, który przez cały okres powstawania serialu wcielał się w nim w rolę Kusego.

Temat kontynuacji uwielbianej przez Polki i Polaków produkcji wracał jednak w kolejnych latach, czemu towarzyszyły liczne spekulacje. Mówiło się o filmie, serialu, książce, a nawet słuchowisku. Sprawa zaczęła się nieco komplikować, gdy przyszło nam żegnać kolejne postacie znane z Rancza.

Ostatecznie jednak pod koniec 2025 roku dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut zapowiedział, że powstaną nowe odcinki Rancza, co w końcu potwierdził także producent serialu, Maciej Strzembosz. Oficjalnie w czerwcu 2026 roku ruszyły zdjęcia do kontynuacji kultowej produkcji!

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Najważniejsze informacje o nadchodzących odcinkach serialu "Ranczo". To powinien wiedzieć każdy prawdziwy fan!

W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawiło się bardzo dużo informacji na temat nowego Rancza. Zebraliśmy więc dla Was wszystkie kluczowe, o których warto na ten moment wiedzieć.

"Ranczo" - tytuł i liczba odcinków nowej odsłony serialu

Produkcja trafi na małe ekrany pod tytułem Ranczo: Zemsta wiedźm. Całość będzie sobie liczyła 6 odcinków.

Data premiery nowego "Rancza"

Na ten moment nie znamy dokładnej daty premiery nowych odcinków. Wiadomo jedynie, że pojawią się one na antenie TVP1 jesienią tego roku. Jak zdradziła w rozmowie z "VOX FM" Grażyna Zielińska, aktorzy informację o powrocie na plan dostali na początku stycznia i lutego 2026 roku.

Autor scenariusza do nowych odcinków "Rancza"

Skrypt do projektu Ranczo: Zemsta jeszcze za życia napisał Andrzej Grembowicz, dużo bardziej kojarzony pod pseudonimem Robert Brutter. Twórca zmarł w listopadzie 2018 roku. Za odświeżenie scenariusza odpowiada Marcin Grembowicz, syn scenarzysty i pisarza.

Obsada serialu "Ranczo: Zemsta Wiedźm"

Wiadomo już, że w serialu ponownie zobaczymy aktorki i aktorów, którzy od pierwszych odcinków wcielali się w kluczowe postacie. Są to: Ilona Ostrowska (serialowa Lucy), Cezary Żak (podwójna rola Prezydenta i Biskupa), Marta Lipińska (Michałowa), Kataryna Żak (Solejukowa), Marta Chodorowska (Klaudia), Violetta Arlak (Halina), Artur Barciś (Czerepach), Magdalena Kuta (Lodzia), Jacek Kawalec (Tomasz Witebski), Piotr Ligienza (Fabian Duda), Arkadiusz Nadera (posterunkowy Stasiek), Grażyna Zielińska (Babka Zielarka), Bartłomiej Kasprzykowski (Proboszcz Robert). Źródło Super Expressu zdradziło także, że na plan wrócą "wszyscy aktorzy grający w "Ranczo".

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Córka Lucy i Kusego

W serialu pojawi się także dorastająca córka Lucy i Kusego, Dorotka. W jej rolę wcieli się Karolina Ludwiniak.

Lucy w nowych odcinkach "Rancza"

Oczywiście w produkcji nie zabraknie postaci głównej bohaterki. Lucy, w którą ponownie wcieli się Ilona Ostrowska, Aktorka w rozmowie z "Pytanie na śniadanie" nie zdradziła zbyt wiele. Wyznała, że u Wilskiej, jak to zwykle miało miejsce, nastąpiła prawdziwa rewolucja, a ona sama 11 lat po tym, gdy ponownie wróciła do Polski ze Stanów Zjednoczonych, została działaczką i będzie działała na rzecz Wilkowyj.

Paweł Kozioł, czyli Prezydent Polski, wracający do korzeni

Jak z pewnością dobrze pamiętają widzowie, w ostatnim odcinku Rancza Paweł Kozioł wygrał wybory i został Prezydentem Polski. Co więc będzie działo się w jego życiu w chwili gdy kończy już drugą kadencję na tym stanowisku? Kozioł ma się przygotowywać do powrotu do rodzinnej wsi - do tego wiele wskazuje na to, że spory wpływ na jego życie ma mieć... Babka Zielarka!

Co dalej z postacią Kusego?

Najwięcej pytań pojawia się wokół postaci, w którą brawurowo wcielał się Paweł Królikowski. Choć pojawiały się pogłoski o uśmierceniu Kusego - a nawet pojawieniu się artysty w serialu, a to za sprawą AI! - to już wiemy, że żadna z tych opcji nie wchodzi w grę. Wątek postaci ma zostać zakończony w inny sposób, a szczegółów mamy się dowiedzieć niebawem.

Stach Japycz i nowe odcinki "Rancza" - co dalej?

Nie ma już z nami także Franciszka Pieczki, który wcielał się w rolę Stacha Japycza - bywalca kultowej ławeczki i męża Michałowej. Po informacji o nowych odcinkach Rancza zaczęto zadawać pytania o to, co dalej z bohaterem. Początkowo pojawiły się informacje o tym, iż zastąpi go Daniel Olbrychski, wieści te zostały jednak źle zrozumiane, gdyż słynny aktor - ani nikt inny - nie zastąpi na małym ekranie Pieczki. Na ten moment nie wiadomo, jak potoczy się wątek Stacha Japycza.

Daniel Olbrychski w "Ranczo: Zemsta Wiedźm"

Bardzo duże emocje wzbudziła informacja o dołączeniu do obsady nowych odcinków Rancza Daniela Olbrychskiego. Choć początkowo opinia publiczna błędnie zrozumiała, że ma on zastąpić w obsadzie Franciszka Pieczkę w roli Stacha Japycza, to już wiadomo, że wcieli się on w zupełnie nową postać. Będzie to Ignac Japycz, kuzyn Stacha, który zasiądzie w nadchodzących odcinkach na słynnej ławeczce.

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