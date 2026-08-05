Nagi i zakrwawiony z nożem w dłoni. Gwiazdor pilnie przewieziony do szpitala

Perez Hilton zyskał popularność jako bezkompromisowy bloger, który bez skrupułów atakował największe nazwiska show-biznesu. Na swoim portalu bezlitośnie uderzał w Britney Spears podczas jej medialnego załamania nerwowego, a także krytykował Christinę Aguilerę za rzekome naśladowanie Lady Gagi, z którą się wówczas przyjaźnił. Chociaż jego zasięgi zmalały w erze nowych mediów społecznościowych, nadal gromadzi wokół siebie wierną grupę odbiorców. To właśnie ci fani natychmiast zareagowali, gdy zauważyli u celebryty bardzo niepokojące sygnały.

Perez Hilton zszokował na TikToku

Film z transmisji na żywo, który TikTok ostatecznie usunął, przedstawiał zakrwawionego Hiltona z ranami ciętymi na ciele, trzymającego w ręku narzędzie przypominające nóż. W trakcie relacji widzowie rozpaczliwie prosili go o przerwanie tych działań i próbowali zdobyć jego numer telefonu, by móc wezwać na miejsce odpowiednie służby ratunkowe.

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Perez Hilton pilnie przetransportowany do szpitala

Rzecznik prasowy Biura Szeryfa Hrabstwa Miami-Dade potwierdził w komunikacie dla NBC News, że służby podjęły interwencję po zgłoszeniach o osobie dokonującej samookaleczenia podczas transmisji w internecie, choć oficjalnie nie ujawniono tożsamości blogera. W późniejszym oświadczeniu przekazano, że straż pożarna przewiozła poszkodowanego do pobliskiej placówki medycznej, gdzie znajduje się on obecnie pod fachową opieką lekarzy.

Przedstawiciele Pereza Hiltona zabrali głos

Agencja Golden Artists Entertainment, odpowiedzialna za reprezentowanie interesów Hiltona, wydała komunikat, w którym przyznaje, że jest świadoma obecności w sieci drastycznych nagrań z udziałem ich klienta.

W tej chwili, mimo ciągłych prób, nie udało nam się nawiązać z nim bezpośredniego kontaktu. Naszym głównym priorytetem jest zdrowie i dobrostan Pereza, a także jego rodziny - przekazali Dante Rusciolelli i Rebekah Kochan.

Znany amerykański bloger jest ojcem trójki pociech: wychowuje dwie córki oraz jednego syna.

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