Znajdź swój perfumowy odpowiednik idealnych jeansów: Poznaj nową linię Pepe Jeans Jeans & Tonic

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-23 14:29

Czy masz w swojej szafie te jedne, ukochane jeansy, w których zawsze czujesz się pewnie i komfortowo, niezależnie od okazji? Wyobraź sobie, że możesz zamknąć to uczucie w butelce. Najnowsza propozycja od Pepe Jeans London – linia zapachów Jeans & Tonic – to perfumowy odpowiednik Twojej ulubionej pary spodni.

Kobieta z brązowymi paznokciami rozpylająca perfumy na nadgarstek, symbolizująca testowanie zapachu. Ubrana jest w jasną, wzorzystą bluzkę. Odkryj nową linię zapachów Jeans & Tonic dla Niej i Niego, o której przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Julia Mościńska/ Canva.com

Dla Niej: Świeżość, kobiecość i luz

Zapach Jeans & Tonic dla Niej został stworzony z myślą o kobietach, które żyją pełnią życia i cenią sobie autentyczność. To kompozycja, która jest "łatwa do noszenia, ale niemożliwa do zastąpienia".

  • Początek: Otwarcie zapachu przynosi natychmiastowe odświeżenie za sprawą jagód jałowca, które przywołują na myśl łyk lodowatego toniku w upalny dzień, oraz towarzyszącej im wody kokosowej.
  •  Serce: Po chwili kompozycja staje się subtelnie kobieca dzięki połączeniu aloesu, konwalii oraz frezji.
  •  Finał: Całość otulają kremowe i zmysłowe nuty bazy – wanilia bourbon oraz benzoes.

To propozycja dla tych, którzy szukają zmysłowości na pełnym luzie, bez zbędnej "spinki".

Dla Niego: Energetyczny charakter

Linia obejmuje również zapach stworzony dla Niego, który charakteryzuje się brakiem wątpliwości i stuprocentową pewnością siebie.

  •  Nuty głowy: Kompozycja startuje z mocnym uderzeniem świeżości, gdzie limonka i imbir łączą się z akordem toniku, tworząc musującą i pełną charakteru mieszankę.
  •  Nuty serca: Kryształki soli mineralnej zapewniają czysty powiew, a szałwia muszkatołowa dodaje naturalnego, ziołowego sznytu.
  •  Nuty bazy: Drewno cedrowe i ambroksan wieńczą zapach, tworząc balans między początkowym chłodem a męskim, głębokim ciepłem.

O marce i twórcach

Za nowymi zapachami stoi firma Tailored Perfumes, hiszpańska spółka specjalizująca się w tworzeniu produktów zapachowych "szytych na miarę" dla świata mody, która współpracuje z Pepe Jeans London od 2018 roku.

Sama marka Pepe Jeans London narodziła się w 1973 roku na kultowej londyńskiej Portobello Road i od ponad 53 lat pozostaje wierna swojej pasji do tworzenia ekscytującej mody opartej na denimie, czerpiąc inspirację z różnorodności i mieszanki kultur definiujących Londyn.

Nowe zapachy Jeans & Tonic (woda perfumowana dla Niej 80 ml oraz dla Niego 100 ml) są już dostępne w ofercie drogerii ROSSMANN.

Pepe Jeans London
Autor: Pepe Jeans London/ Materiały prasowe
Pepe Jeans London
Autor: Pepe Jeans London/ Materiały prasowe
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