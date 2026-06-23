Znajdź swój perfumowy odpowiednik idealnych jeansów: Poznaj nową linię Pepe Jeans Jeans & Tonic

Dla Niej: Świeżość, kobiecość i luz

Zapach Jeans & Tonic dla Niej został stworzony z myślą o kobietach, które żyją pełnią życia i cenią sobie autentyczność. To kompozycja, która jest "łatwa do noszenia, ale niemożliwa do zastąpienia".

Początek: Otwarcie zapachu przynosi natychmiastowe odświeżenie za sprawą jagód jałowca, które przywołują na myśl łyk lodowatego toniku w upalny dzień, oraz towarzyszącej im wody kokosowej.

Serce: Po chwili kompozycja staje się subtelnie kobieca dzięki połączeniu aloesu, konwalii oraz frezji.

Finał: Całość otulają kremowe i zmysłowe nuty bazy – wanilia bourbon oraz benzoes.

To propozycja dla tych, którzy szukają zmysłowości na pełnym luzie, bez zbędnej "spinki".

Dla Niego: Energetyczny charakter

Linia obejmuje również zapach stworzony dla Niego, który charakteryzuje się brakiem wątpliwości i stuprocentową pewnością siebie.

Nuty głowy: Kompozycja startuje z mocnym uderzeniem świeżości, gdzie limonka i imbir łączą się z akordem toniku, tworząc musującą i pełną charakteru mieszankę.

Nuty serca: Kryształki soli mineralnej zapewniają czysty powiew, a szałwia muszkatołowa dodaje naturalnego, ziołowego sznytu.

Nuty bazy: Drewno cedrowe i ambroksan wieńczą zapach, tworząc balans między początkowym chłodem a męskim, głębokim ciepłem.

O marce i twórcach

Za nowymi zapachami stoi firma Tailored Perfumes, hiszpańska spółka specjalizująca się w tworzeniu produktów zapachowych "szytych na miarę" dla świata mody, która współpracuje z Pepe Jeans London od 2018 roku.

Sama marka Pepe Jeans London narodziła się w 1973 roku na kultowej londyńskiej Portobello Road i od ponad 53 lat pozostaje wierna swojej pasji do tworzenia ekscytującej mody opartej na denimie, czerpiąc inspirację z różnorodności i mieszanki kultur definiujących Londyn.

Nowe zapachy Jeans & Tonic (woda perfumowana dla Niej 80 ml oraz dla Niego 100 ml) są już dostępne w ofercie drogerii ROSSMANN.

Autor: Pepe Jeans London/ Materiały prasowe