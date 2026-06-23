Synoptycy biją na alarm! Do Polski nadciąga piekielny skwar, temperatura nawet do 41 stopni

Nadciąga fala upałów! W cieniu nawet 35 stopni, w słońcu może być znacznie goręcej

Pogoda w Polsce ponownie zaskoczy! Synoptycy IMGW zapowiadają, że ostatni weekend czerwca (26–28 czerwca) przyniesie prawdziwie letnie temperatury, a miejscami nawet upały. W wielu regionach kraju termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza, a w pełnym słońcu odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa.

Piątek upłynie pod znakiem słonecznej i bardzo ciepłej pogody. W centrum kraju temperatura wzrośnie do około 28°C, a na zachodzie osiągnie 32–33°C. Chłodniej będzie jedynie na północnym wschodzie oraz nad morzem, gdzie termometry wskażą od 21 do 24°C. Wiatr będzie słaby, wiejący głównie ze wschodu i południa.

Jeszcze cieplej zrobi się w sobotę. Na przeważającym obszarze Polski temperatura wyniesie od 27 do 32°C. Najgoręcej będzie na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim, gdzie słupki rtęci mogą sięgnąć nawet 35°C. Nieco niższe wartości prognozowane są nad Bałtykiem i na Suwalszczyźnie – od 22 do 26°C.

Niedziela również zapowiada się bardzo gorąco. W większości kraju temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 35°C. Chłodniej będzie jedynie na wybrzeżu, gdzie termometry pokażą około 22°C. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz lokalne burze.

Początek tygodnia pod znakiem skwaru. Nawet do 41 stopni! IMGW może wydać alerty drugiego stopnia

Warto pamiętać, że prognozowane przez IMGW temperatury mierzone są w cieniu. W pełnym słońcu odczuwalne wartości mogą być znacznie wyższe. Według prognoz w niedzielę w wielu regionach kraju temperatura odczuwalna może sięgać od 35 do nawet 40°C. Najłagodniejsze warunki mają panować na północy Polski, choć również nad Bałtykiem można spodziewać się około 30 stopni Celsjusza.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej upalnie może być również na początku przyszłego tygodnia. Najwyższe wartości temperatury prognozowane są m.in. w województwie wielkopolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim oraz w północnej części Dolnego Śląska. W tych regionach termometry mogą pokazać nawet 40–41 stopni Celsjusza.

W związku z tak wysokimi temperaturami IMGW przewiduje możliwość wydania ostrzeżeń drugiego stopnia przed upałem. Alerty mogą objąć całe województwa zachodniopomorskie i lubuskie.

Jak przetrwać upały? O tych zasadach warto pamiętać podczas największego skwaru

Podczas wyjątkowo wysokich temperatur kluczowe znaczenie ma odpowiednie nawodnienie organizmu. W czasie upałów dorosła osoba powinna wypijać nawet do 3 litrów płynów dziennie. Najlepiej robić to regularnie, małymi porcjami przez cały dzień. Sama woda to jednak nie wszystko. Wraz z potem organizm traci również cenne minerały, które warto na bieżąco uzupełniać. W gorące dni należy ograniczyć spożywanie alkoholu oraz napojów zawierających kofeinę. Są one moczopędne, przez co mogą przyspieszać odwodnienie organizmu.

Pamiętajmy by dobrze zabezpieczyć się przed upałem także w domu. Okna otwierajmy wcześnie rano i późnym wieczorem, gdy na zewnątrz jest chłodniej. W ciągu dnia dobrze jest zasłaniać rolety lub żaluzje, aby ograniczyć nagrzewanie się pomieszczeń. Jeśli nie musimy, unikajmy wychodzenia na zewnątrz między godziną 11 a 16, gdy promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze.

Warto również dostosować ubiór do pogody. Możemy wybrać luźne ubrania z naturalnych, oddychających materiałów, które przepuszczają powietrze. Pamiętajmy także o kremach z filtrem UV, które ochronią naszą skórę przed poparzeniami, o które podczas upałów nietrudno.

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