COS prezentuje satynowe buty inspirowane baletem W nowych, sezonowych odcieniach

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-23 14:19

COS prezentuje najnowsze modele obuwia inspirowanego baletem w delikatnej, sezonowej palecie kolorów, obejmującej między innymi khaki i pudrowy róż. Kolekcja łączy oryginalny design z codzienną funkcjonalnością.

COS
Autor: COS/ Materiały prasowe

Wykonane z miękkiej satyny modele zostały zaprojektowane z myślą o komforcie i subtelnej elegancji. Sneakersy wyróżniają się smukłą sylwetką oraz elastyczną podeszwą, natomiast baleriny, dostępne w kolorze khaki oraz uniwersalnym odcieniu brązu, posiadają kwadratowy nosek i miękką skórzaną wyściółkę. 

Oba modele są dostępne online oraz w wybranych sklepach COS na całym świecie.

COS
Autor: COS/ Materiały prasowe
COS
Autor: COS/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki