COS prezentuje satynowe buty inspirowane baletem W nowych, sezonowych odcieniach

COS prezentuje najnowsze modele obuwia inspirowanego baletem w delikatnej, sezonowej palecie kolorów, obejmującej między innymi khaki i pudrowy róż. Kolekcja łączy oryginalny design z codzienną funkcjonalnością.
Wykonane z miękkiej satyny modele zostały zaprojektowane z myślą o komforcie i subtelnej elegancji. Sneakersy wyróżniają się smukłą sylwetką oraz elastyczną podeszwą, natomiast baleriny, dostępne w kolorze khaki oraz uniwersalnym odcieniu brązu, posiadają kwadratowy nosek i miękką skórzaną wyściółkę.
Oba modele są dostępne online oraz w wybranych sklepach COS na całym świecie.