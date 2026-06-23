COS prezentuje satynowe buty inspirowane baletem W nowych, sezonowych odcieniach

Wykonane z miękkiej satyny modele zostały zaprojektowane z myślą o komforcie i subtelnej elegancji. Sneakersy wyróżniają się smukłą sylwetką oraz elastyczną podeszwą, natomiast baleriny, dostępne w kolorze khaki oraz uniwersalnym odcieniu brązu, posiadają kwadratowy nosek i miękką skórzaną wyściółkę.

Oba modele są dostępne online oraz w wybranych sklepach COS na całym świecie.

Autor: COS/ Materiały prasowe