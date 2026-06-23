Dramat na prostej drodze. Zginęli kierowcy

Do dramatycznego zdarzenia drogowego doszło na Śląsku, w miejscowości Brynek (powiat tarnogórski). Jak informują służby, na prostym odcinku drogi doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Siła uderzenia była ogromna. Niestety, życia kierowców obu aut nie udało się uratować. Na miejscu zginęła 29-letnia kobieta kierująca audi oraz 37-letni mężczyzna, który prowadził toyotę. W wypadku ranne zostały również trzy pasażerki, które z obrażeniami przewieziono do szpitala. Wśród nich jest dwoje dzieci.

Policja podaje szczegóły zdarzenia

Na miejscu wypadku pracują służby pod nadzorem prokuratora, które ustalają dokładne przyczyny tej tragedii. Jak na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do czołowego zderzenia na prostym odcinku drogi. Więcej szczegółów na temat wypadku przekazał Radiu Eska przedstawiciel policji w Tarnowskich Górach.

- Z nieustalonych jak dotąd przyczyn doszło do zderzenia pojazdu osobowego marki Audi z osobową Toyotą. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła 29-letnia mieszkanka Tworoga, która podróżowała Audi a także podróżujący Toyotą 37-letni mieszkaniec Zabrza. Do szpitala trafiły przytomne pasażerki pojazdów, były to dziewczynki w wieku 5 i 11 lat oraz 38-letnia pasażerka Toyoty, mieszkanka Zabrza

- przekazał Radiu Eska Kamil Kubica z policji w Tarnowskich Górach.

Droga zablokowana. Ogromne utrudnienia dla kierowców

W miejscu wypadku występują ogromne utrudnienia w ruchu. Droga jest całkowicie zablokowana, a na miejscu wciąż trwają czynności śledczych. Jak informuje policja, utrudnienia mogą potrwać nawet do późnych godzin wieczornych. Funkcjonariusze kierują podróżujących na zorganizowane objazdy. Jak podkreśla Kamil Kubica z tarnogórskiej policji, trwa ustalanie przyczyny wypadku. Czynności policjantów na miejscu nadzoruje prokurator.