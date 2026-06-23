Nowe balsamy do ciała Herbal Care – moc natury w pielęgnacji skóry

Gładka, miękka i pełna blasku skóra nie jest wyłącznie efektem okazjonalnych zabiegów, lecz przede wszystkim codziennej, konsekwentnej i dobrze przemyślanej pielęgnacji. Jednym z jej najważniejszych elementów pozostaje balsam do ciała, który pomaga utrzymać optymalny poziom nawilżenia i wspiera naturalną równowagę naskórka. Aby jednak w pełni wykorzystać jego potencjał, warto dopasować formułę do indywidualnych potrzeb. Suchość, utrata elastyczności czy dyskomfort wywołany działaniem czynników zewnętrznych wymagają różnych rozwiązań i składników aktywnych. Właśnie dlatego wybór kosmetyku nie powinien być przypadkowy. Odpowiednio dobrany balsam może nie tylko poprawić kondycję skóry, ale również zamienić codzienną rutynę w przyjemny rytuał, który przynosi widoczne efekty i pozwala cieszyć się uczuciem komfortu przez cały dzień. Dokładnie tak działają trzy balsamy polskiej marki Herbal Care: nawilżający, odżywczy i regenerujący.

Nawilżający balsam do ciała KWIAT LIPY Z ALOESEM zawiera 96% składników pochodzących z natury. Ma bogatą, odżywczą formułę, która błyskawicznie się wchłania. Zawarty w nim kwiat lipy przynosi skórze uczucie komfortu i ulgi, a aloes intensywnie i długotrwale nawilża, pomagając ograniczyć przeznaskórkową utratę wody. Skład uzupełniają masło shea i olejek z pestek winogron tworzące na skórze skuteczną warstwę ochronną i wspierające jej regenerację oraz witamina E wspomagająca kondycję i zdrowy wygląd naskórka. Efekt? Skóra intensywnie nawilżona i ukojona, gładka i miękka niczym jedwab, a przy tym pełna naturalnego blasku. (200 ml/15,99 zł)

Odżywczy balsam do ciała MORELA ZE SŁODKIMI MIGDAŁAMI nadaje ciału naturalny „glow” i piękny owocowo-kwiatowy zapach, nie pozostawiając uczucia lepkości. Jego indeks naturalności wynosi 96%, a zawarte w nim składniki aktywne pozostawiają skórę widocznie odżywioną, zregenerowaną, piękną, promienną i aksamitnie gładką. Olejek z pestek moreli i olejek ze słodkich migdałów zmiękczają skórę, przywracając jej naturalną elastyczność, a masło shea świetnie wzmacnia jej barierę ochronną. Ponadto alantoina redukuje szorstkość, a witamina E chroni przed działaniem drażniących czynników zewnętrznych. (200 ml/15,99 zł)

Regenerujący balsam do ciała CZARNY BEZ Z OLEJKIEM KOKOSOWYM ma otulający kwiatowy zapach, a jego aplikacja to prawdziwa przyjemność. W jego formule zawarto 96% składników pochodzących z natury, w tym hydrolat z kwiatu czarnego bzu, który doskonale wspiera regenerację naskórka. Skład uzupełniają: ujednolicający koloryt skóry niacynamid, dostarczające cennych lipidów olejek kokosowy i olejek macadamia oraz chroniąca przed przesuszeniem witamina E. Wszystko to sprawia, że już od pierwszego użycia skóra jest odczuwalnie wzmocniona i zregenerowana, nawilżona, ukojona, miękka i przyjemna w dotyku. (200 ml/15,99 zł)