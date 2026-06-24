Od trendu do codziennej rutyny. Zalando rozwija kategorię K-beauty w Europie

Dział Beauty w Zalando rozpoczyna nowy rozdział swojej przygody z K-beauty, czyniąc pielęgnację skóry opartą na rutynie i skuteczności bardziej dostępną dla europejskich konsumentów.

Dzięki jednej z największych ofert K-beauty w Europie oraz stale rosnącej liczbie nowych marek, Zalando umacnia swoją pozycję jako miejsca odkrywania innowacji i nowości w pielęgnacji skóry.

Rozszerzona oferta obejmuje: pierwszy zestaw startowy K-beauty od Zalando, dedykowaną strefę tematyczną na platformie oraz premiery nowych marek.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie klientów pielęgnacją koreańską, Zalando rozszerza ofertę o: zestaw startowy K-beauty, dedykowaną strefę K-beauty oraz harmonogram premier poszukiwanych marek.

Działanie to odzwierciedla rosnące zainteresowanie europejskich konsumentów pielęgnacją opartą na składnikach aktywnych i rytuałach pielęgnacyjnych. Dzięki stale poszerzanej ofercie Zalando ułatwia odkrywanie i zakup produktów K-beauty, łącząc klientów zarówno z produktami, jak i z rytuałami pielęgnacyjnymi, które za nimi stoją.

K-beauty, niegdyś uznawane za niszowy segment rynku, stało się dziś jednym z najważniejszych trendów we współczesnej pielęgnacji skóry – kształtując popularne zjawiska, takie jak efekt „glass skin”, wieloetapowe rutyny pielęgnacyjne czy formuły skoncentrowane na odbudowie bariery ochronnej skóry. Europejscy konsumenci coraz częściej doceniają nacisk K-beauty na innowacyjność, edukację oraz długoterminowe zdrowie skóry. Znajduje to odzwierciedlenie w nieustannym rozwoju oferty kosmetyków pielęgnacyjnych i makijażowych K-beauty dostępnych na Zalando.

Pierwszy zestaw startowy K-beauty ułatwia wejście w świat tej kategorii. Zawiera produkty do pełnej rutyny pielęgnacyjnej. Jest dostępny od 8 czerwca w cenie 249 PLN, choć łączna wartość produktów wynosi ponad 600 PLN. Wszystkie kosmetyki można kupić także osobno, aby stopniowo budować własny rytuał.Zestaw koncentruje się na nawilżaniu skóry, wieloetapowej pielęgnacji oraz wzmacnianiu jej bariery ochronnej, stanowiąc przystępne i skuteczne wprowadzenie do świata K-beauty.

„Dzięki dalszemu rozwojowi kategorii K-beauty odpowiadamy na wyraźną zmianę w podejściu klientów do pielęgnacji skóry, która coraz częściej koncentruje się na rutynach, składnikach aktywnych i długoterminowych efektach” – mówi Virginie Duigou, Head of Beauty Buying w Zalando. „Nasza selekcja produktów, wyczucie trendów i rosnący asortyment sprawiają, że koreańskie kosmetyki są łatwiej dostępne. Tworzymy inspirującą przestrzeń do odkrywania nowości, wprowadzając także produkty do K-make-upu.”

Dzięki rozwijającemu się asortymentowi, partnerstwom na wyłączność oraz rozbudowywanej strefie z contentem, Zalando nieustannie rozwija doświadczenie zakupowe w kategorii beauty – łącząc wysokiej jakości produkty, angażujące treści i aktualne trendy kulturowe. W miarę jak pielęgnacja coraz mocniej przenika się ze stylem życia, rozwój oferty K-beauty odzwierciedla rosnące zainteresowanie konsumentów świadomym podejściem do urody, poszukiwaniem nowych rozwiązań oraz zdobywaniem wiedzy na temat pielęgnacji.

Zestaw startowy K-beauty od Zalando zawiera poniższe produkty:

Haruharu Wonder Black Rice Probiotics Barrier Essence (120ml)

Torriden DIVE IN Serum (50ml)

RoundLab 1025 DOKDO Cleanser (150ml)

Abib Quick Sunstick Protection Bar SPF50+ PA++++ (22g)

SOME BY MI AHA-BHA-PHA 30 days Miracle Toner (150ml)

Dr.Jart+ Cryo Rubber Moisture Mask

Beauty of Joseon Revive Firming Moisturiser (60ml)

Autor: Zalando/ Materiały prasowe