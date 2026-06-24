Zielona herbata, pokrzywa, werbena, cytryna i aloes w oczyszczającym szamponie. 1 receptura zadba o włosy i skórę głowy

Każdy rytuał pielęgnacyjny zaczyna się od oczyszczania. Tu nie ma wyjątków. Kiedy mowa o pielęgnacji twarzy, to pierwszym krokiem może stać się płyn micelarny Garnier, w przypadku ciała żel do mycia, a o włosy nie można zacząć dbać inaczej niż sięgając po dobry szampon. Efekt zależy od dopasowania kosmetyku do indywidualnych potrzeb. Oprócz dodatkowych benefitów zawsze najważniejszą funkcją szamponu będzie oczyszczanie. Można zatem postawić na taki, którego formuła skupia się przede wszystkim na tym celu. Jakiś przykład? Szampon oczyszczający Garnier Botanic Therapy Zielona Herbata. Idealnie nadaje się do włosów normalnych z tendencją do przetłuszczania, które potrzebują odświeżenia

Autor: Wygenerowane przez AI