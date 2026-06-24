Zielona herbata, pokrzywa, werbena, cytryna i aloes w oczyszczającym szamponie. 1 receptura zadba o włosy i skórę głowy

Formuła szamponu oczyszczającego
Eksperci Garnier w dziedzinie botaniki wybrali zieloną herbatę, pokrzywę, werbenę, cytrynę i aloes, aby stworzyć formułę oczyszczającego szamponu. Połączenie tych składników sprawiło, że delikatnie oczyszcza i nawilża włosy oraz skórę głowy. Do tego efekt końcowy ma też walor czysto wizualny. Włosy po myciu bowiem zdrowo wyglądają i są lśniące. Jak konkretnie działa niezwykła kompozycja różnych składników – ekstraktów roślinnych i zielonej herbaty? Każdy z 5 kluczowych składników odgrywa ważną rolę:
- Zielona herbata – idealnie usuwa z włosów i skóry głowy zanieczyszczenia, a przy tym rewitalizuje je. Pozostawia włosy miękkie świeże na długo, a także chroni je przed wolnymi rodnikami dzięki działaniu antyoksydacyjnemu.
- Pokrzywa – szeroko oddziałuje na włosy i skórę głowy. Działa normalizująco na skórę głowy, skutecznie redukuje nadmiar sebum oraz wzmacnia cebulki.
- Werbena – ma działanie antybakteryjne, łagodzi stany zapalne skóry głowy i normalizuje pracę gruczołów łojowych, zapobiegając przetłuszczaniu.
- Cytryna – orzeźwiający ekstrakt z cytryn tonizuje skórę głowy niwelując problem nadmiernego wytwarzania sebum. Pozostawia włosy dokładnie oczyszczone i świeże. Ma działanie antyoksydacyjne.
- Aloes – znany jest ze swoich właściwości nawilżających.