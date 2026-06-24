Zielona herbata, pokrzywa, werbena, cytryna i aloes w oczyszczającym szamponie. 1 receptura zadba o włosy i skórę głowy

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-24 11:36

Każdy rytuał pielęgnacyjny zaczyna się od oczyszczania. Tu nie ma wyjątków. Kiedy mowa o pielęgnacji twarzy, to pierwszym krokiem może stać się płyn micelarny Garnier, w przypadku ciała żel do mycia, a o włosy nie można zacząć dbać inaczej niż sięgając po dobry szampon. Efekt zależy od dopasowania kosmetyku do indywidualnych potrzeb. Oprócz dodatkowych benefitów zawsze najważniejszą funkcją szamponu będzie oczyszczanie. Można zatem postawić na taki, którego formuła skupia się przede wszystkim na tym celu. Jakiś przykład? Szampon oczyszczający Garnier Botanic Therapy Zielona Herbata. Idealnie nadaje się do włosów normalnych z tendencją do przetłuszczania, które potrzebują odświeżenia

Uśmiechnięta kobieta z długimi, falowanymi włosami w odcieniach blondu, symbolizująca zdrową i lśniącą fryzurę po zastosowaniu szamponu oczyszczającego, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI

Formuła szamponu oczyszczającego

Eksperci Garnier w dziedzinie botaniki wybrali zieloną herbatę, pokrzywę, werbenę, cytrynę i aloes, aby stworzyć formułę oczyszczającego szamponu. Połączenie tych składników sprawiło, że delikatnie oczyszcza i nawilża włosy oraz skórę głowy. Do tego efekt końcowy ma też walor czysto wizualny. Włosy po myciu bowiem zdrowo wyglądają i są lśniące. Jak konkretnie działa niezwykła kompozycja różnych składników – ekstraktów roślinnych i zielonej herbaty? Każdy z 5 kluczowych składników odgrywa ważną rolę:

  • Zielona herbata – idealnie usuwa z włosów i skóry głowy zanieczyszczenia, a przy tym rewitalizuje je. Pozostawia włosy miękkie świeże na długo, a także chroni je przed wolnymi rodnikami dzięki działaniu antyoksydacyjnemu.
  •  Pokrzywa – szeroko oddziałuje na włosy i skórę głowy. Działa normalizująco na skórę głowy, skutecznie redukuje nadmiar sebum oraz wzmacnia cebulki.
  •  Werbena – ma działanie antybakteryjne, łagodzi stany zapalne skóry głowy i normalizuje pracę gruczołów łojowych, zapobiegając przetłuszczaniu.
  •  Cytryna – orzeźwiający ekstrakt z cytryn tonizuje skórę głowy niwelując problem nadmiernego wytwarzania sebum. Pozostawia włosy dokładnie oczyszczone i świeże. Ma działanie antyoksydacyjne.
  •  Aloes – znany jest ze swoich właściwości nawilżających.
Garnier
Autor: Garnier/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki