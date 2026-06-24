Karol Nawrocki opublikował poruszający wpis. Takiego jego zdjęcia z tatą jeszcze nie widziałeś!

Karol Nawrocki opublikował bardzo osobisty wpis.

Okazją był Dzień Ojca, obchodzony 23 czerwca.

Prezydent napisał, czym dla niego jest bycie ojcem.

Do wpisu zamieścił zdjęcie, które szybko stało się hitem sieci.

Karol Nawrocki z okazji Dnia Ojca dodał osobisty wpis wzbogacony o jego zdjęcie z dzieciństwa, na którym jest z tatą Ryszardem - tokarzem i opozycjonistą z okresu PRL. - Rola ojca w życiu każdego człowieka jest fundamentalna. W młodym wieku zostałem mężem i ojcem. Nigdy nie kalkulowałem, czy rodzina mi się „opłaci”. Zawsze tego chciałem i wiedziałem jedno: bycie ojcem to mój obowiązek - rozpoczął swój wpis prezydent Polski.

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- Z okazji Dnia Ojca składam wszystkim Tatom najserdeczniejsze życzenia. Życzę Wam zdrowia, niespożytej energii oraz niezłomnej wytrwałości w tej wyjątkowej roli! - dodał.

Do wpisu dołączył zdjęcie, na którym siedzi razem z tatą przed tortem. Zważywszy na liczbę świeczek na torcie, można założyć, że zostało ono zrobione w trakcie jego pierwszych urodzin. Ojciec prezydenta pomaga mu zdmuchnąć świeczkę na torcie.

Rola ojca w życiu każdego człowieka jest fundamentalna.W młodym wieku zostałem mężem i ojcem. Nigdy nie kalkulowałem, czy rodzina mi się „opłaci”. Zawsze tego chciałem i wiedziałem jedno: bycie ojcem to mój obowiązek. Z okazji Dnia Ojca składam wszystkim Tatom… pic.twitter.com/dqTGb97h4q— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 23, 2026

Karol Nawrocki wystąpił dzień wcześniej na konferencji Poland Future Summit, której tematem przewodnim jest kryzys demograficzny. Jak wówczas zauważył, że problem z demografią jest związany także z kryzysem męskości. - Mężczyzna jest od tego, aby rozwiązywać problemy, aby nie wahać się, żeby stawać na wysokości zadania - mówił.

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Następnie cofnął się poruszająco do swojej przeszłości, mówiąc:

- Ja miałem 20 lat, kiedy zostałem jednocześnie mężem i ojcem już wówczas dwuletniego syna, mieszkałem w pokoju 14 metrów kwadratowych, musiałem ciężko pracować, cztery razy w tygodniu trenowałem, byłem w trakcie robienia doktoratu. I nie zastanawiałem się, czy rodzina mi się opłaci, tylko po prostu chciałem mieć żonę i dzieci. Uznawałem to za swój obowiązek.

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