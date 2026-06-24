To Twój must have na lato! Bez niego nie wychodż z domu

Ta kolekcja zapewnia szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB dzięki optymalnej kombinacji filtrów organicznych, oferując najwyższą ochronę UVA PA++++0.

Stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wrażliwej skóry – w tym dzieci i niemowląt – produkty te są wodoodporne i przeznaczone do codziennego stosowania.

Zmysłowe, delikatne i niewidoczne na skórze tekstury zostały wzbogacone o pozbawiony alergenów zapach słoneczny z subtelnymi nutami białych kwiatów zanurzonych w wodzie kokosowej.

Nowa technologia CollagenSkinProtectTM

W sercu tej nowej gamy Caudalie wprowadza kompleks przeciwutleniający pochodzenia naturalnego, pozyskany ze skoncentrowanego oleju z pestek winogron, który jest naturalnie bogaty w antyoksydanty. Opracowany, by chronić młodość skóry przed skutkami działania słońca, CollagenSkinProtect™ celuje w czynniki odpowiedzialne za degradację kolagenu, w tym światło niebieskie oraz podczerwień. Kompleks CollagenSkinProtectTM zapewnia potrójne, ukierunkowane działanie:

· chroni kolagen skóry,

· zapewnia 100% ochrony przed światłem niebieskim,

· oraz 98% ochrony przed promieniowaniem podczerwonym.

Inicjatywa 100% Ocean Plastic Collect

W 2020 r. Mathilde i Bertrand Thomas, wspólnie z Second Life, uruchomili inicjatywę 100% Plastic Collect. Ten realizowany na Bali i w Tajlandii – miejscach bardzo dotkniętych przez zanieczyszczenie mórz – projekt ma na celu uwolnienie wód od odpadów tworzyw sztucznych i przekształcenie ich w wartościowy surowiec.

W ramach tego programu Caudalie zbiera i poddaje recyklingowi tyle samo tworzyw ile zużywa. Od chwili uruchomienia projektu 3800 ton tworzyw zostało zebranych z oceanów, rzek i plaż. Dając tym odpadom drugie życie, Caudalie jeszcze bardziej angażuje się w działalność na rzecz ochrony środowiska.

Program 100% Plastic Collect jest obsługiwany przez organizację Second Life. Jest to pierwszy na świecie program z certyfikatem Control Union przyznanym zgodnie ze standardem Plastic Reduction Standard organizacji Verra.

Kompleksowa gama przeciwsłoneczna

Niewidoczny sztyft o wysokiej ochronie SPF50: chroni twarz, usta i wrażliwe obszary skóry jednym gestem. 15g – 100,67 PLN

Lekki krem o bardzo wysokiej ochronie SPF50+ to niewidoczna, ultralekka i bezzapachowa tekstura chroni twarz oraz szyję na co dzień. 40mL – 104,54 PLN

Niewidoczny spray o wysokiej ochronie SPF50 to płynna konsystencja o niewidocznym wykończeniu szybko się wchłania i pozostawia na skórze urzekający, słoneczny zapach. 150mL – 139,39 PLN

Woda słoneczna o bardzo wysokiej ochronie SPF50+ to dwufazowa formuła chroni twarz, ciało i włosy, nie pozostawiając tłustej warstwy. 150mL – 139,39 PLN

Upiększający olejek przeciwsłoneczny o wysokiej ochronie SPF50: satynowe wykończenie nadaje skórze blask i podkreśla promienność opalenizny. 150mL – 139,39 PLN

Regenerujące mleczko po opalaniu: Odżywczy i kojący produkt przedłuża trwałość opalenizny o dwa tygodnie. 200mL – 92,93 PLN 400mL – 131,65 PLN