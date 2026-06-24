Papież zwrócił się do Polaków. Padły słowa o wakacjach

Słowa papieża do Polaków na Placu Świętego Piotra. Leon XIV apeluje przed wakacjami

Środowe spotkanie w Watykanie stało się doskonałą okazją, by papież Leon XIV przekazał specjalne przesłanie dla pielgrzymów z Polski. Ojciec Święty prosił, aby nadchodzące wakacje posłużyły im do czegoś więcej niż tylko do relaksu - także do budowania silniejszych relacji z rodziną i do dbania o własną wiarę. Mimo niezwykle upalnej pogody, na Placu Świętego Piotra pojawiły się prawdziwe tłumy z całego świata. Dla papieża była to ostatnia audiencja generalna przed wakacjami, bo w lipcu tradycyjnie rozpoczyna się przerwa w takich spotkaniach. Szczególną uwagę Leon XIV poświęcił polskim dzieciom oraz młodzieży, dla których właśnie wystartował sezon letnich wyjazdów.

Sonda Gdzie zamierzasz spędzić wakacje 2026? Rezerwuję wczasy w Polsce Rezerwuję wczasy za granicą Zarówno w Polsce, jak i za granicą W tym roku nie mogę pozwolić sobie na wczasy

Apel do młodych Polaków. Leon XIV prosi o modlitwę w intencji studentów

„Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział w mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi” - mówił papież. Zwracając się do zgromadzonych pielgrzymów, papież zaznaczył, że wakacyjne miesiące to idealny moment na głębszą refleksję nad własnym postępowaniem, a nie wyłącznie czas wycieczek i turystyki. Zachęcał do aktywnego uczestnictwa w życiu religijnym i poszukiwania boskiej obecności w codzienności. Oprócz tego Leon XIV skierował swoje słowa do młodych ludzi, którzy znajdują się na życiowym zakręcie i muszą podejmować kluczowe decyzje. W trakcie przemówienia poprosił wszystkich wiernych, by wsparli modlitwą osoby wybierające ścieżkę edukacji i kariery: „Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania”.

Środowa audiencja była również okazją dla papieża do kontynuowania rozważań na temat Soboru Watykańskiego II. W trakcie swojego wystąpienia biskup Rzymu skupił się na ogromnej roli, jaką Eucharystia odgrywa w życiu każdego chrześcijanina. Podkreślał, że regularne uczestnictwo we mszy świętej musi mieć realne przełożenie na to, jak wierni zachowują się na co dzień, oraz na to, w jaki sposób traktują drugiego człowieka. „Eucharystia uczy nas przyjmować styl życia samego Pana Jezusa, naznaczony bezinteresownym darem z siebie. Ten dar wprowadza nas w dynamikę jedności, która stanowi potężne antidotum na fermenty podziału zagrażające naszemu światu, naszym wspólnotom, naszym rodzinom i naszemu sercu”.

„Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we Mszy św., medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi" - zaprasza Polaków Papież. https://t.co/VitbRVoLp8 pic.twitter.com/a9FLCVZa67— Vatican News PL (@VaticanNewsPL) June 24, 2026

QUIZ PRL. Wakacje w PRL. Komplet punktów tylko dla tych, którzy to przeżyli Pytanie 1 z 15 Gdzie Polacy jeździli na zagraniczne wakacje w Polsce Ludowej? Bułgaria Włochy Portugalia Następne pytanie