Wypadek polskich pielgrzymów na Węgrzech. Specjalny samolot z medykami rusza na pomoc rannym

Sześciu polskich medyków leci na Węgry. Ocenią stan rannych

Podczas briefingu przed wylotem specjalnego samolotu wiceminister zdrowia przekazała szczegóły misji organizowanej po tragicznym wypadku. Na pokładzie maszyny, oprócz przedstawicieli MSZ, znajdą się członkowie zespołu pomocy humanitarno-medycznej. Poszkodowanym ma zostać zapewnione zarówno wsparcie medyczne, jak i konsularne.

Katarzyna Kacperczyk poinformowała, że do Budapesztu uda się sześcioosobowy zespół specjalistów.

- Celem naszego wyjazdu jest dokonanie oceny sytuacji, przede wszystkim stanu zdrowia pacjentów, szczególnie pod kątem możliwości przetransportowania poszkodowanych w tym wypadku (autobusu) do kraju. Leci z nami do Budapesztu dzisiaj sześciu medyków - anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz trzech ratowników medycznych - powiedziała Kacperczyk.

Wiceminister zapewniła, że Polacy poszkodowani w katastrofie mogą liczyć na pomoc państwa zarówno podczas pobytu na Węgrzech, jak i w przypadku konieczności zorganizowania ich powrotu oraz dalszego leczenia w Polsce.

Szpitale w Polsce gotowe na przyjęcie poszkodowanych

Resort zdrowia przygotował już miejsca w polskich placówkach, do których mogą zostać przewiezieni ranni. W pierwszej kolejności pacjenci mają trafiać do szpitali położonych możliwie najbliżej ich miejsc zamieszkania, przede wszystkim na Podkarpaciu. W razie potrzeby dostępne będą również specjalistyczne placówki w innych częściach kraju.

- Będziemy się starać w pierwszej kolejności lokować pacjentów jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli w woj. podkarpackim, w Rzeszowie, ale po ocenie przez naszych medyków stanu zdrowia i możliwości transportu również mamy do dyspozycji ośrodki wysokospecjalistyczne, jeśli zajdzie taka potrzeba, to jest szpitali MSWiA w Warszawie i Szpital Wojskowy-Instytut Medyczny na Szaserów również w Warszawie. Mamy też do dyspozycji szpitale kliniczne uniwersyteckie - powiedziała wiceszefowa MZ.

Do katastrofy doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 we wschodniej części Węgier. Autokarem podróżowali Polacy wracający z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny, w większości mieszkańcy Podkarpacia. W wypadku zginęło 12 osób, dziesięć zostało bardzo ciężko rannych i przebywa w węgierskich szpitalach, natomiast 37 osób doznało lżejszych obrażeń.

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