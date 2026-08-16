Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Jeden z kierowców został zatrzymany!

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-08-16 20:46

Węgierska policja przesłuchała obu kierowców autokaru, który uległ tragicznemu wypadkowi na autostradzie M3. Jeden z mężczyzn został zwolniony, natomiast drugi, który miał prowadzić pojazd w chwili katastrofy, został zatrzymany. Najnowsze informacje przekazał w niedzielę, 16 sierpnia wieczorem wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Szczegóły poniżej.

Węgierska policja przesłuchała kierowców. Jeden z nich został zatrzymany

Obaj kierowcy polskiego autokaru zostali przesłuchani przez węgierskich funkcjonariuszy. Po przeprowadzeniu czynności jeden z nich odzyskał wolność, natomiast drugi został zatrzymany. Wojciech Zajączkowski zaznaczył, że na obecnym etapie jest jeszcze za wcześnie, aby przesądzać o odpowiedzialności za katastrofę.

- To jest kwestia ustaleń, które musi poczynić najpierw policja węgierska, później trafi to do naszych władz i też automatycznie zostanie to przekazane opinii publicznej - wskazał.

Wiceszef MSZ dodał, że decyzja o zatrzymaniu kierowcy została podjęta przez węgierską policję na podstawie dotychczasowych ustaleń dotyczących okoliczności zdarzenia. Chodzi o mężczyznę, który znajdował się za kierownicą autokaru w momencie wypadku.

Przeczytaj także:
„Wszyscy krzyczeli: ratunku”. Pani Helena przeżyła katastrofę polskiego autokar…

Wypadek polskiego busa na Węgrzech. 12 osób zginęło, dziesięć jest w ciężkim stanie

Wojciech Zajączkowski potwierdził również najnowszy bilans tragedii. W katastrofie życie straciło 12 osób, natomiast dziesięciu poszkodowanych pozostaje w szpitalach w ciężkim stanie. Pozostali uczestnicy podróży doznali obrażeń o różnym stopniu nasilenia.

- Są różne kategorie uszkodzeń ciała. Są osoby, które mają średnie uszkodzenia, są takie, które odniosły lekkie obrażenia. Lekarze węgierscy wstępnie ocenili konieczność pobytu w szpitalu na 1-2 dni - powiedział.

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 we wschodniej części Węgier. Autokarem podróżowali Polacy, w większości mieszkańcy Podkarpacia, wracający z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny. W wyniku katastrofy zginęło 12 osób, dziesięć zostało bardzo ciężko rannych, a 37 uczestników podróży odniosło lżejsze obrażenia.

Polecany artykuł:

Wypadek polskich pielgrzymów na Węgrzech. Specjalny samolot z medykami rusza na…
Czerwony autokar leżący na boku po wypadku. Obok bagaże i strażacy. O tragedii na Węgrzech przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 19
Największy na Świecie pomnik Matki Boskiej uroczyscie otwarty
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki