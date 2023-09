Kobiety po 50-tce w tym kolorze włosów wyglądają 10 lat młodziej. Modna koloryzacja na zimę 2023 bije rekordy w salonach fryzjerskich

Modny kolor włosów dla kobiet po 50-tce na zimę 2023. Odejmie 10 lat

Udana i dobrze dobrana do urody koloryzacja może zdziałać cuda. Tu chodzi przede wszystkim o odpowiedni ton koloru, który będzie współgrać z karnacją i kolorem oczu. W ten sposób podkreśli naturalną urodę kobiety i doda cerze blasku. Dzięki temu będzie ona wyglądać młodziej nawet o 10 lat. Jednym z największych hitów w koloryzacji na zimę 2023 dla kobiet po 50-tce jest "mushroom blonde", czyli pieczarkowy blond. To popielaty odcień blondu, który może być jaśniejszy lub ciemniejszy - w zależności od gustu. Ten kolor włosów jest polecany kobietom po 50-tce z tego względu, że jasne pasma okalające twarz sprawią iż cera przybierze zdrowego blasku, a zmarszczki staną się mniej widoczne.

Mushroom blonde, czyli pieczarkowy blond dla kobiet po 50-tce

Mushroom blonde to idealny odcień włosów zarówno dla brunetek, które chcą stopniowo przejść do blondu, jak i dla blondynek, które są znudzone swoimi żółtymi refleksami. Pieczarkowy blond to ombre na naturalnych włosach z refleksami w popielatym kolorze. Jest to delikatna koloryzacja, która doda włosom objętości. Polecana kobietom po 50-tce, bo doskonale rozświetla twarz pomimo swoich chłodnych odcieni.

Dlaczego wypadają włosy - prawdy i mity Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.