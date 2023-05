Przepiękny kolor włosów na lato 2023. Rozświetla cerę i odejmuje lat. Najlepszy dla kobiet po 60-te i na krótkie włosy

Modny kolor włosów na lato 2023. Najlepszy dla kobiet po 60-tce o krótkich włosach

Wiele kobiet wiosną i latem pragnie zmienić swoją dotychczasową fryzurę. Jedne stawiają na nowoczesne strzyżenie, inne wybierają nową koloryzację. W końcu zmiana uczesania potrafi poprawić humor i samopoczucie. Kobiety, które w najbliższym czasie mają zaplanowaną wizytę u fryzjera i planują metamorfozę swojej fryzury, powinny zapoznać się z najnowszymi trendami. Być może do gustu przypadnie im modny kolor włosów na lato 2023, który wspaniale rozświetli cerę i tym samym odejmie kilka lat? W ostatnich tygodniach prawdziwym przebojem w koloryzacji jest maślany blond. Jest to kolor włosów idealny dla kobiet po 60-tce o krótkich włosach. Jasne pasma dodają cerze blasku i sprawiają, że wygląda zdrowo, a worki pod oczami są sprytnie zamaskowane.

Maślany blond to idealny kolor włosów dla kobiet po 60-tce

Maślany blond to modny kolor włosów w ostatnich tygodniach. Nic dziwnego, że kobiety go pokochały. Maślany blond jest niemal tak jasny jak tak zwana platyna, jednak o wiele cieplejszy. Jego niewątpliwą zaletą jest fakt, że można go tonować w taki sposób, aby jak najlepiej pasował do karnacji, odcienia ust oraz oczu. Dzięki temu można uzyskać oszałamiający efekt. Często styliści proponują taki odcień blond kobietom po 60-tce.

