i Autor: Shutterstock

Strefa beauty

Jak skutecznie wygładzić zmarszczki?

Zmarszczki to naturalne procesy starzenia się skóry. Lepiej im zapobiegać niż walczyć z już istniejącymi bruzdami. Eksperci rekomendują, by pielęgnację przeciwzmarszczkową wprowadzać do swojej rutyny już po 25-tym roku życia. Nie znaczy to jednak, że kobiet dojrzałe nie mogą już nic zrobić z pojawiającymi się zmarszczkami. Są składniki aktywne, które mogą wyprasować i zminimalizować istniejące już bruzdy. Wato je znać i stosować. Ten jeden kosmetyk to hit. Wygładza i ujędrnia.