Moda na powrót do szkoły. College girl w nowym wydaniu

Jeśli na co dzień towarzyszy Ci laptop, dokumenty i notes, postaw na pojemne shopperki wykonane z naturalnej skóry. Greta Brown zachwyca elegancką, uporządkowaną formą i subtelnym detalem, dzięki czemu doskonale odnajdzie się zarówno w biurze, jak i podczas spotkań biznesowych. Miłośniczkom miękkich faktur przypadnie do gustu zamszowy Shopper d'Azur Blue, którego błękit przywołuje wspomnienie letniego nieba i pozwala zachować odrobinę wakacyjnej swobody. Z kolei (Un)Official Shopper wyróżnia się oryginalną konstrukcją inspirowaną formą „puzzli” - minimalistyczny i nowoczesny, a przy tym wygodny i funkcjonalny. W codziennym biegu świetnie sprawdzi się także zamszowa City Bag, którą wyróżnia możliwość noszenia crossbody.

Na dni, kiedy zamiast laptopa wystarczy tablet i najpotrzebniejsze drobiazgi, świetnie sprawdzą się bardziej kompaktowe modele. Shopper Mini d'Azur Blue zachowuje charakter kultowego shoppera tylko, że w mniejszym formacie, a bestsellerowa Pillow to ponadczasowy fason, który z łatwością odnajdzie się zarówno w biurowych, jak i codziennych stylizacjach.

Warto zwrócić uwagę także na modele o wyrazistej formie. Tote Gondola Bag ozdobiona dwoma maksymalnie długimi chwostami zachwyca nowoczesnym designem, a jednocześnie bez problemu mieści 13-calowego laptopa. Z kolei Bowling Bag Large nawiązuje do jednego z najgorętszych trendów inspirowanego estetyką lat 90. i początku XXI wieku udowadniając, że modny design może iść w parze z funkcjonalnością.

Autor: MAKO/ Materiały prasowe

Autor: MAKO/ Materiały prasowe

Autor: MAKO/ Materiały prasowe