SPF dla skóry tłustej: koniec ze świeceniem i zatykaniem porów!

Regulujący krem SPF 50 OILY SKIN PROTECT – ochrona stworzona dla skóry tłustej i mieszanej

Nowy krem z filtrem SPF 50 zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA, UVB, światłem niebieskim i promieniowaniem IR, zmniejszając ryzyko fotostarzenia, przebarwień oraz utraty jędrności i sprężystości skóry. Formuła została opracowana specjalnie z myślą o skórze tłustej i mieszanej ze skłonnością do niedoskonałości: jest niekomedogenna, nie obciąża skóry i nie nasila wyprysków. Dodatkowo reguluje nadmierne wydzielanie sebum – badania aparaturowe potwierdzają zmniejszenie nadprodukcji o 15% – i ogranicza świecenie w ciągu dnia, pozostawiając skórę z lekko zmatowionym, satynowym wykończeniem.

OILY SKIN PROTECT działa też na wyrównanie kolorytu: rozjaśnia przebarwienia i redukuje widoczne oznaki starzenia. Produkt jest przeznaczony do codziennego stosowania jako ostatni krok pielęgnacji, również pod makijaż – nie bieli, nie daje efektu maski i nie roluje się pod podkładem.

Jeden cel, dwa podejścia – który SPF dla jakiej skóry?

Your KAYA ma teraz w ofercie dwa kremy z filtrem SPF 50, stworzone z myślą o różnych potrzebach skóry. Nawilżający krem SPF 50 – obecny w ofercie marki od dłuższego czasu – został opracowany dla skóry suchej i wrażliwej. Zawiera kompleks naturalnych cukrów i wąkrotkę azjatycką, które intensywnie nawilżają i ograniczają utratę wody, zwiększając poziom nawilżenia o 64%. Ekstrakt z czerwonej papryki i jarmułka alpejska wzmacniają barierę ochronną, działają antyoksydacyjnie i poprawiają jędrność skóry o 15% oraz jej elastyczność o 11%. Formuła jest odporna na pot, bezpieczna w okolicach oczu i pozostawia skórę z efektem zdrowego, promiennego wykończenia.

Nowy OILY SKIN PROTECT uzupełnia tę kategorię o wariant regulujący – przeznaczony dla skóry, która potrzebuje ochrony bez ryzyka zapchania porów i zaostrzenia niedoskonałości.

Oba produkty zapewniają ochronę przed szerokim spektrum promieniowania, w tym przed światłem niebieskim, i są zaprojektowane tak, by dobrze współpracować z kolejnymi krokami makijażu.