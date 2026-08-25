Czym jest summer layering w pielęgnacji?

Summer layering to przede wszystkim świadome łączenie formuł, które wzajemnie się uzupełniają i odpowiadają na kolejne etapy pielęgnacji. W lecie szczególnie dobrze sprawdzają się lekkie konsystencje, które można nakładać warstwowo bez obciążania skóry, jednocześnie dostarczając jej składników aktywnych i zapewniając długotrwały komfort. To sposób na stworzenie indywidualnego rytuału, który można łatwo dopasować do pory dnia, kondycji cery czy intensywności ekspozycji na słońce. Oto produkty od EISENBERG, dzięki którym stworzysz swój harmonijny rytuał summer layering.

NAWILŻENIE I REGENERACJA NA START

Summer layering zaczyna się od lekkiej warstwy, która przygotowuje skórę na kolejne etapy pielęgnacji. EISENBERG ESSENTIAL BIPHASE ESSENCE łączy fazę wodną, bogatą w kwas hialuronowy z odżywczą kompozycją pięciu olejów, zapewniając skórze intensywne nawilżenie, regenerację i wsparcie bariery ochronnej. Można stosować ją na twarz, ciało i włosy – samodzielnie lub jako pierwszy krok przed kolejnymi formułami. Dzięki lekkiej konsystencji szybko się wchłania, pozostawiając skórę miękką, gładką i komfortową. Formułę uzupełniają witamina E oraz Formuła Trio-Molecular®, które wspierają ochronę i regenerację skóry.

SPRAWDŹ: EISENBERG ESSENTIAL BIPHASE ESSENCE, 375 zł/100 ml/sephora.pl

BOOSTER NAWILŻENIA I JĘDRNOŚCI

Po pierwszej, regenerującej warstwie czas na formułę, która intensywnie nawilży skórę i przygotuje ją na kolejne etapy rytuału. EISENBERG YOUTH TREATMENT LOTION 2 ma lekką, płynną konsystencję, która szybko się wchłania, wzmacnia barierę ochronną i przywraca cerze świeżość oraz naturalny blask. Formuła łączy autorską Formułę Trio-Molecular® z biosferami witaminy E, olejami z wiesiołka, dzikiej róży i kiełków pszenicy oraz ekstraktem z komórek macierzystych liści malin. Dzięki temu skóra staje się bardziej miękka, jędrna i odpowiednio przygotowana na kolejne produkty pielęgnacyjne. Kilka kropli wystarczy, by zapewnić cerze komfort i efekt intensywnego nawilżenia już od pierwszej aplikacji.

SPRAWDŹ: EISENBERG YOUTH TREATMENT LOTION 2, 359 zł/100 ml/sephora.pl

GŁADKOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Kolejny etap layeringu to skoncentrowana dawka nawilżenia i składników, które wspierają gładkość oraz elastyczność skóry. EISENBERG MOISTURIZING SMOOTHING SERUM łączy intensywnie nawilżające składniki, peptydy przeciwzmarszczkowe oraz witaminy A i E, pomagając wzmacniać barierę ochronną i chronić skórę przed działaniem wolnych rodników. Wysokie stężenie Formuły Trio-Molecular® wspiera regenerację, stymuluje skórę i poprawia jej dotlenienie, dzięki czemu cera wygląda na bardziej wypoczętą i wygładzoną. Serum można stosować na twarz, okolice oczu, szyję i dekolt, przygotowując skórę na ostatni etap pielęgnacyjnego rytuału.

SPRAWDŹ: EISENBERG MOISTURIZING SMOOTHING SERUM, 489 zł/30 ml/sephora.pl

OCHRONA I KOMFORT DLA SKÓRY

Na koniec warto sięgnąć po lekką formułę, która otuli skórę i pomoże zatrzymać dostarczone wcześniej składniki aktywne. EISENBERG MOISTURISING FLUID CREAM tworzy na powierzchni skóry delikatną, niewidoczną warstwę ochronną, jednocześnie zapewniając jej nawilżenie, elastyczność i komfort. Kwas hialuronowy oraz oleje z wiesiołka i orzechów macadamia wspierają odpowiedni poziom nawodnienia, a witaminy A i E pomagają chronić skórę przed działaniem wolnych rodników. Ultralekka konsystencja sprawia, że krem doskonale sprawdza się również jako baza pod makijaż, pozostawiając cerę gładką, miękką i pełną naturalnego blasku.

SPRAWDŹ: EISENBERG MOISTURISING FLUID CREAM, 315 zł/50 ml/sephora.pl